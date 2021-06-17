Sabah dükkan akşam banka soymuştu, tutuklandı
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Sabah dükkan akşam banka soymuştu, tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / Hakan Gönül - Haberler | 3. Sayfa

Sabah dükkan akşam banka soymuştu, tutuklandı Bursa'da bir dükkandan 3 bin lira çaldıktan sonra akşam da camını kırdığı bankadaki kasadan 200 lirayı çalarak kaçan ve polis ekiplerince yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sabah dükkan akşam banka soymuştu, tutuklandı

BURSA - Bursa'da bir dükkandan 3 bin lira çaldıktan sonra akşam da camını kırdığı bankadaki kasadan 200 lirayı çalarak kaçan ve polis ekiplerince yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki gece saat 02.30 sıralarında Yıldırım Profesör Tezok Caddesi'nde meydana geldi. Bir hafta önce cezaevinden çıktığı öğrenilen 28 yaşındaki İsmail Hakkı A, sabah bir iş yerinden 3 bin lira çaldıktan sonra akşam da bir bankanın önüne geldi. Etrafı gözetleyen şüpheli, daha sonra kaldırım taşını cama vurmaya başladı. Camı kıran şüpheli, ardından yanında bulunan duba ile camı genişleterek içeri girdi. Kasalara yönelen şüpheli tuzak paralarını aldı.

Tuzak paraların çalınmasıyla birlikte alarm devreye girdi. Hırsızlık alarmı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırmada kasaya tuzak olarak bırakılan 200 liranın çalındığı belirlendi.

Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler önce güvenlik kamerasından zanlının kimliğini belirledi. Çeşitli suçlardan kaydı olan İsmail Hakkı A, Görükle Sakarya Mahallesi'nde bulunan bir kafede ekiplerce kıskıvrak yakalandı. Zanlı ilk sorgulamada suçunu itiraf etti. Olayın sabahın da ise Mustafakemalpaşa ilçesindeki bir dükkandan 3 bin lira çaldığı belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Hakim karşısına çıkarılan İsmail Hakkı A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sabah dükkan akşam banka soymuştu, tutuklandı
Sabah dükkan akşam banka soymuştu, tutuklandı
Sabah dükkan akşam banka soymuştu, tutuklandı
Sabah dükkan akşam banka soymuştu, tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Gönül

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