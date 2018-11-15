Gözü Dönmüş Saldırgan, Babayı Evinde, Oğlunu da İş Yerinde Vurdu
Bursa'da, sabah saatlerinde kapısını kırarak girdiği evde Yusuf Candar adlı vatandaşı silahla yaralayan saldırgan, akşam saatlerinde Candar'ın oğlunu çalıştığı iş yerinde öldürdü.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sabah silahlı saldırıya uğrayan Yusuf Candar'ın ardından oğlu Yavuz Candar da iş yerinde silahla vuruldu. Hastaneye kaldırılan genç adam kurtarılamazken, zanlının elini kolunu sallayarak ayrılması güvenlik kamerasına yansıdı.
KAPIYI KIRARAK İÇERİ GİRDİ
Edinilen bilgiye göre, sabah 07.00 sıralarında Yeniceköy 1000 Konutlar'da ikamet eden Yusuf Candar, evinin kapısı kırılarak içeri giren bir şahıs tarafından silahla vuruldu. İsminin Karaman A. olduğu ileri sürülen saldırgan kayıplara karıştı. Silah sesleri üzerine gelen komşuları Candar'ı kanlar içerisinde yerde yatar vaziyette buldu. Hemen olay 112 ve jandarma ekiplerine haber verildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yusuf Cavdar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
POLİS HER YERDE ARARKEN İKİNCİ SALDIRIYI DÜZENLEDİ
Olayın ardından jandarma ekipleri her yerde zanlı Karaman A'yı ararken bu kez silah sesleri Mobilya Sanayi Bölgesi 8. Sokak'tan geldi. Sabah silahla Yavuz Candar'ı yaralayan şahıs, akşam saatlerinde de Yavuz Candar'ın oğlunun işyerine ismi öğrenilemeyen bir kişiyle giderek tartıştı. Çıkan tartışama kapının girişinde Karaman A, yanında getirdiği silahla Yavuz Candar'ı vurarak yaya olarak kayıplara karıştı.
Ağır yaralanan genç adam ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ
Cinayetin ardından Karaman A'nın yanında bulunan ismi öğrenilemeyen şahısla birlikte olay yerinden yaya olarak ayrılması işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Emniyet ve jandarma şimdi her yerde bu kişileri arıyor. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.
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SELAMÜN ALEYKÜM Allah rahmet eylesin. hayırlı cumalar.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Sigara paketleri mide bulandıracak hale getirdiler. . TV''de Elinde sigara ile çekilmiş görüntü varsa mozaiklenir. İçki şişeleri, içki kadehleri mozaiklenir, kapatılır. ! Ama her allahın günü TV dizilerde herkesin elinde bir silah olur ve o silahların reklemı yapılır. Kimsenin sesi çıkmaz, görüntüsü mozaiklenmez. Cinayet silahlarının resmini de basmak yasak değildir. ! Internetten alınır satılır. Kimse müdahale etmez. Sonra nereden çıktı bu silah. . ? Olmaz artık. . Yetti. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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sabah babası vurulan bir evlat aksamına iş yerinde değil hastane olması gerekmez miydi yazık olmuş Allah rahmet eylesinCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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öleni gömsünler.ölenler gömülürCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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2.bölük nasılsınCevap Yaz Yayından Kaldır