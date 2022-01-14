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Sabah alışverişi

Sabah alışverişi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin hayatının anlatılacağı "Mevlana" isimli dizide yer alacağı konuşulan deneyimli oyuncu Bülent İnal ve 11 yıllık eşi Melis Tüysüz geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. İşte detaylar…

Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelerek alışverişin keyfini çıkaran İnal ve eşi, karşılaştıkları muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyerek objektiflere poz verirken soruları ise yanıtsız bırakmayı tercih ettiler.

Birlikte kısa sürede eksiklerini alan ve alışveriş turlarını tamamlayan çift, el ele alışveriş merkezinden ayrıldı.

Sabah alışverişi

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