Sabah 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Korona virüsle mücadele kapsamında saat 21.00'den saat 05.00'e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Hafta içi saat 21.00'den sabah saat 05.00'e kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başladığı ilk andan itibaren İstanbul'da sokak ve caddeler boşalmaya başladı. Kısıtlamanın ilk dakikalarında polis ekipleri Taksim ve İstiklal Caddesi'nde bulunan vatandaşlara evlerine gitmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Öte yandan akşam saatlerinde yüzde 72 olan trafik yoğunluğu kısıtlamanın ilk dakikalarından itibaren yüzde 18 seviyelerine geriledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı