Saba Tümer neden anne olmak istemediğini anlattı
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Saba Tümer neden anne olmak istemediğini anlattı

19.03.2021 14:28 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:36
Saba Tümer neden anne olmak istemediğini anlattı

50 yaşındaki sunucu; çocuk sahibi olmak istememe sebebini anlattı: "İçinden bilmediğin bir şey çıkacak.

50 yaşındaki sunucu; çocuk sahibi olmak istememe sebebini anlattı:

 "İçinden bilmediğin bir şey çıkacak. Sağlıklı mı olacak, sağlıksız mı olacak, nasıl biri olacak? Hiçbir şey bilmiyorsun. Daha sonra hayatında geçireceği evreleri de bilmeyeceksin...Tabii ki sen bir anne ya da baba olarak belli bir zamana kadar onun yanında olacaksın ama bu da bir yere kadar. Sonra yine bunu bilemeyeceksin. Annem vefat ettiği gün teyzem bana 'ben çocuklarıma bu acıyı yaşatmamak için evlenmedim' demişti. Ben de bundan dolayı çocuk yapamadım. Ona böyle bir kötülük yapmamak için."

Kaynak: Hürriyet

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