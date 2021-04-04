Saba Tümer kahkahasını 90 bin TL'ye sattı
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Saba Tümer kahkahasını 90 bin TL'ye sattı

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Saba Tümer kahkahasını 90 bin TL'ye sattı

Saba Tümer, fenomenleşen kahkahasını sattı. Ünlü sunucu, 90 bin TL'ye satılan kahkahasını sosyal sorumluluk projelerine harcayacağını söyledi. İşte detaylar

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Saba Tümer, meşhur kahkahasını 90 bin TL'ye sattı. Kahkaha atarken çektiği video'yu Instagram'dan paylaşan sunucu, "Dünyada bir ilk. Kahkaham #nft olarak rekor bir fiyata satıldı. Sevgili İzzet Pinto 90 bin TL ödedi... Ben de bu parayı eşit olarak Darüşşafaka, Tohum Otizm Vakfı ve 10 bin fidanla 'Kahkaha Korusu' yaptırmak için bağışlıyorum. Bağışlar gerçekleşince dekontları story bölümünde paylaşacağım" diye yazdı.

Kaynak: Snob Magazin

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