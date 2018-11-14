Saba Tümer 'Kahkaha Kulübü' kuruyor

Sunucu Saba Tümer:

"Evimizin sağlık elçileri kadınlarımız"

"Japonya'daki Kahkaha Kulübünü Türkiye'de açabilirim"

ESKİŞEHİR - Ekranların sevilen yüzü Saba Tümer, Eskişehir'de katıldığı bir etkinlikte 'Kahkaha Kulübü' için adımlar attığını söyledi.

Çağdaş ve Bağımsız Yardımlaşma Derneği işbirliğiyle başlatılan ve Türkiye'nin farklı noktalarında hastalıklara dikkat çekmek maksadıyla yürütülen 'Evimizin sağlık elçileri' projesinin 9'uncusu Eskişehir'de düzenlendi. Proje kapsamında alanında uzman kişiler, sağlık konusunda doğru bilinen yanlışlar konusunda ev kadınları ve diğer katılımcılara bilgiler veriyor. Eskişehir'de gerçekleştirilen programa televizyon sunucusu Balçiçek İlter, oyuncu Begüm Kütük, ekranların sevilen ismi sunucu Saba Tümer'in yanı sıra alanında uzman doktorlar ve çok sayıda davetli katıldı.

"Evimizin sağlık elçileri de kadınlarımız"

Program öncesinde açıklamalarda bulunan Saba Tümer, "Bugün burada olma amacım sağlık konusunda ev hanımlarını ve tüm kadınları bilinçlendirmek. Çünkü kadın çok önemli. Evimizin sağlık elçileri de kadınlarımız. Onlar ne kadar bilinçlenirse bizler de çocuklar da, nesiller de sağlıklarına kavuşacaklar. Çok faydalı bir etkinlik. Tüm Türkiye'yi dolaşarak kadınları bilinçlendiriyorlar. Herkesi bilinçlendiriyorlar. Bunu da gönüllü olarak kalpten gelerek yapıyorlar. Ben de kalpten gelerekten buradayım" dedi.

"Kahkaha Kulübü'nü Türkiye'de açabilirim"

Ekranlarda attığı neşeli kahkahalarla akıllarda yer edinen Saba Tümer, gülmenin sağlığa olumlu yönde etkisinin olduğunu vurguladı. Tümer, "Japonya'da kahkaha yogaları var. Geçenlerde Güneri Civaoğlu söyledi, kendisi gitmiş. Hatta bana gidip Türkiye'de açmamı tavsiye etti. Şu önümüzdeki günlerde Japonya'ya gidip Kahkaha Kulübü'nün detaylarını öğrenip burada açabilirim. Sağlığa tabii ki de çok yararlı. Kitabımda da zaten bahsettim. Kan basıncını düşürüyor, tansiyona iyi geliyor, ruh haline iyi geliyor. Bir sürü etkisi var. Çok faydalı kahkaha atmak, herkes gülsün" dedi.

"Bugüne kadar binlerce insana ulaştık"

Program hakkında bilgiler veren ÇABA Derneği Başkanı Özlem Zehebi de şunları kaydetti:

"Bu kampanyamızı 1 seneden fazla süredir gerçekleştiriyoruz. Burası 9'uncu destinasyonumuz. Çok başarılı bir sağlık kampanyası. Amaç her kadının evinin sağlık elçisi olmasını, doğru bilgilenmesini sağlamak. Bu nedenle şehir şehir dolaşıyoruz. Türkiye'nin pek çok yerine gittik ve bundan sonra da gitmeye devam edeceğiz. Bu kişiler insanların hayatında sağlığın ne kadar önemli olduğunu, daha önemlisinin de doğru sağlık bilgileriyle donanmak olduğunu anlatıyorlar. Bugüne kadar binlerce kadın ile buluştuk. Binlerce insana ulaştık. Gelecek vaat eden bir proje."

Oyuncu Begüm Kütük de kadınları bilinçlendirdikleri için çok mutlu olduğunu belirtti.