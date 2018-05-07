Saba Tümer Canlı Yayına Bağlandı: Beni de Yarışmaya Al Acun
Ünlü sunucu Saba Tümer, TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Panorama programına katılan Acun Ilıcalı'yı arayarak "Ben de Survivor'a gelmek istiyorum" dedi.
Acun Ilıcalı Survivor hakkındaki sorulara yanıt vermek için Survivor Panorama programına katıldı. Sohbet etmek için Acun Ilıcalı'yı arayan Saba Tümer, canlı yayında olduğunu öğrenince kendisine Ilıcalı'dan özel parkur yapmasını talep etti.
"HAREKETLERİ YAPAMAYACAĞIMA EMİNİM"
"Survıvor sevenlerine bir şey söylemek ister misin?" sorusuna cevap veren Saba Tümer, "Sevgilerimi gönderiyorum. Ben de gelmek istiyorum ama seyirci olarak. Oradaki hareketleri yapamayacağıma eminim" diyerek herkesi güldürdü.
"YARIŞTIRMAYI DÜŞÜNDÜM"
Tümer'in yarışmadaki hareketleri yapamayacağı sözlerinin üzerine konuşan Ilıcalı, "Saba ve onun gibileri birleşme partisinde bir araya getirerek yarıştırmayı düşündüm" dedi.
YORUMLAR (14)
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O kadın gülmekten koşamaz ki :))Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Abi benide götür bi işe yatamam yer içer yatarım hep çalışan kazanacak değil yha yatanda kazansın acun abi duy şu Kamilin sesini.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Adana demir " bence sen kesinlikle gitmelisin :)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bende katilmak istiorum açliğa dayanabiliyoruuuuuummmm :)Cevap Yaz Yayından Kaldır