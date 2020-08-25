Saba Sahar: Afganistan'ın ilk kadın yönetmeni Kabil'de silahlı saldırıda vuruldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Saba Sahar: Afganistan'ın ilk kadın yönetmeni Kabil'de silahlı saldırıda vuruldu

Afganistan'ın en tanınmış aktrislerinden, yapımcı ve ilk kadın yönetmen Saba Sahar başkent Kabil'de vuruldu.

Saba Sahar: Afganistan'ın ilk kadın yönetmeni Kabil'de silahlı saldırıda vuruldu
25.08.2020 14:32 | Son Güncelleme: 25.08.2020 14:45

Afganistan'ın en tanınmış aktrislerinden, yapımcı ve ilk kadın yönetmen Saba Sahar başkent Kabil'de vuruldu.

BBC muhabiri Yalda Hakim, Twitter'da yaptığı paylaşımda, işe giderken saldırıya uğrayan Sahar'ın hastanede tedavi altında olduğunu söyledi.

Saldırıda Sahar'ın kendisi dışında koruması ve şoförü de yaralandı.

Uluslararası Af Örgütü, ülkenin en ünlü tiyatro ve film oyuncularından biri olan Saba Sahar'a yapılan saldırıyı kınadı ve gazeteciler ile insan hakları çalışanlarının korunması çağrısında bulundu.

Örgüt, Twitter'da yaptığı paylaşımda "İnsan hakları savunucularına, siyasi aktivistlere, gazetecilere ve film aktörlerine yönelik saldırı ve suikastlerdeki artış çok endişe verici. Bu saldırılar ciddi şekilde soruşturulmalı ve failler cezalandırılmalıdır. Yetkililer tehdit altında olanları korumalıdır" diye yazdı.

Saldırının sorumluluğunu şu ana dek hiçbir grup üstlenmedi.

Saba Film Enstitüsü'nün kurucusu olan sanatçı bugüne kadar üç bağımsız filmin de yönetmenliğini üstlendi.

Komiser Amanullah isimli 24 bölümlük dizinin yönetmen koltuğunda oturan Sahar, dizide aynı zamanda başrolü de oynadı. Cesur ve dürüst bir kadın polis karakterini oynayan Sahar, erkeklerin dünyasında terörle mücadele ediyordu.

Yer aldığı yapımlarda Taliban, savaş ağaları veya uyuşturucu baronları gibi kötü adamlara karşı adalet ve dürüstlük için ayakta duran kadın rollerini canlandıran başarılı oyuncu bir tür süper kahraman rolüne sahip.

Örnek olarak yaşamanın bir bedeli vardır

Daha önce İngiliz Guardian gazetesine verdiği bir röportajda "Afgan kadınlarının erkeklerin yaptığı her şeyi yapabileceğini göstermek istiyorum" diyen Sahar şöyle devam etmişti:

"Kızlarını ve eşlerini eve kapatan muhafazakarlara kızlarının ve eşlerinin eğitim almalarının, biraz para kazanmalarının, Afganistan'ın yeniden inşasına yardım etmeleri için onların dışarı çıkmalarına izin vermelerinin ne kadar önemli olduğunu göstermek istiyorum."

Aynı röportajda bu isteklerin bir bedelinin olduğunu da belirten ünlü aktrist şunları söylemişti:

"Ancak örnek olarak yaşamanın bir bedeli vardır. Her sabah evden çıktığımda ölebileceğimi biliyorum, ailemi bir daha asla göremeyebilirim"

Birkaç yıl önce telefon yoluyla ölüm tehditleri aldığını söyleyen Sahar "Sevdiklerime veda etmemi söylediler çünkü yakında ölebilirim" demişti

Sahar aynı röportajda artık tabancası ve silahlı koruması olmadan evden asla çıkmadığını da dile getirmişti.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu da parti kurdu! Ambleminde kalp var Politika
Eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu da parti kurdu! Ambleminde kalp var
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti Magazin
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi Magazin
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Bakan Dönmez tartışmalara son noktayı koydu: Karadeniz'de bulunan gazı Türkiye Petrolleri çıkaracak Ekonomi
Bakan Dönmez tartışmalara son noktayı koydu: Karadeniz'de bulunan gazı Türkiye Petrolleri çıkaracak
Motosikletliye çarpıp kaçan sürücü trafikte terör estirdi Güncel
Motosikletliye çarpıp kaçan sürücü trafikte terör estirdi
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458,8 liradan işlem görüyor Ekonomi
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458,8 liradan işlem görüyor
Koronavirüse yakalandığı söylenen Nihat Hatipoğlu'nun oğlundan açıklama geldi
Koronavirüse yakalandığı söylenen Nihat Hatipoğlu'nun oğlundan açıklama geldi
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek
Bakanlık, annesinin uygunsuz paylaşımlarında kullandığı bebeği koruma altına alacak
Bakanlık, annesinin uygunsuz paylaşımlarında kullandığı bebeği koruma altına alacak
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı
6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
25 dönümlük arazinin yanmasına sebep olan şahıs, pişkince kendini savundu
25 dönümlük arazinin yanmasına sebep olan şahıs, pişkince kendini savundu
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu
Sıra beklemek istemedi, yaşlı adama tokat atıp güvenliğe saldırdı
Sıra beklemek istemedi, yaşlı adama tokat atıp güvenliğe saldırdı
Birkaç gün sonra Türkiye'ye dönecek tır şoförleri korona testi sırasında birbirlerini ezdi
Birkaç gün sonra Türkiye'ye dönecek tır şoförleri korona testi sırasında birbirlerini ezdi
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çöp dağları yanıtı: Bizi de bilgilendirsin gidip görelim
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çöp dağları yanıtı: Bizi de bilgilendirsin gidip görelim
Hafter, Libya'daki ateşkese günler sonra tepki verdi: Sirte'ye yönelik bir hareket olması halinde karşılık veririz
Hafter, Libya'daki ateşkese günler sonra tepki verdi: Sirte'ye yönelik bir hareket olması halinde karşılık veririz
Elmadaki verim ve kalite üreticinin yüzünü güldürüyor
Elmadaki verim ve kalite üreticinin yüzünü güldürüyor
Çifte cinayet zanlısının kan donduran görüntüleri ortaya çıktı: Ardımda bir tabur leş bırakacağım
Çifte cinayet zanlısının kan donduran görüntüleri ortaya çıktı: Ardımda bir tabur leş bırakacağım
Atiye dizisinin merakla beklenen 2. sezon fragmanı yayınlandı
Atiye dizisinin merakla beklenen 2. sezon fragmanı yayınlandı
BM acı gerçeği ortaya koydu! Korona turizmde 1,2 trilyon dolar kaybettirecek
BM acı gerçeği ortaya koydu! Korona turizmde 1,2 trilyon dolar kaybettirecek
Köpekten korkan kadın sürücü, fren yerine gaza basınca 5 metreden aşağı uçtu
Köpekten korkan kadın sürücü, fren yerine gaza basınca 5 metreden aşağı uçtu
Beşiktaş Başkanı Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Ozan Tufan'ı istedi
Beşiktaş Başkanı Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Ozan Tufan'ı istedi
Hevesle gittiği tatil sonu oluyordu! 5 yıldızlı otelde başına kale direği düştü
Hevesle gittiği tatil sonu oluyordu! 5 yıldızlı otelde başına kale direği düştü
Son Dakika: Hindistan'da bina çöktü! Enkaz altında 90 kişi mahsur kaldı
Son Dakika: Hindistan'da bina çöktü! Enkaz altında 90 kişi mahsur kaldı
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı
Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Faik Öztrak Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Ezgi Mola Ozan Güven Sertab Erener Murat Dalkılıç
Spor Metin Oktay Ronald Koeman Sergen Yalçın Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Sel Kaza Adana Yangın
Şu an buradasınız: Saba Sahar: Afganistan'ın ilk kadın yönetmeni Kabil'de silahlı saldırıda vuruldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.8.2020 14:45:25. #1.15#
title