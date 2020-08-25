Saba Sahar: Afganistan'ın ilk kadın yönetmeni Kabil'de silahlı saldırıda vuruldu Afganistan'ın en tanınmış aktrislerinden, yapımcı ve ilk kadın yönetmen Saba Sahar başkent Kabil'de vuruldu.

Afganistan'ın en tanınmış aktrislerinden, yapımcı ve ilk kadın yönetmen Saba Sahar başkent Kabil'de vuruldu.

BBC muhabiri Yalda Hakim, Twitter'da yaptığı paylaşımda, işe giderken saldırıya uğrayan Sahar'ın hastanede tedavi altında olduğunu söyledi.

Saldırıda Sahar'ın kendisi dışında koruması ve şoförü de yaralandı.

Uluslararası Af Örgütü, ülkenin en ünlü tiyatro ve film oyuncularından biri olan Saba Sahar'a yapılan saldırıyı kınadı ve gazeteciler ile insan hakları çalışanlarının korunması çağrısında bulundu.

Örgüt, Twitter'da yaptığı paylaşımda "İnsan hakları savunucularına, siyasi aktivistlere, gazetecilere ve film aktörlerine yönelik saldırı ve suikastlerdeki artış çok endişe verici. Bu saldırılar ciddi şekilde soruşturulmalı ve failler cezalandırılmalıdır. Yetkililer tehdit altında olanları korumalıdır" diye yazdı.

Saldırının sorumluluğunu şu ana dek hiçbir grup üstlenmedi.

Saba Film Enstitüsü'nün kurucusu olan sanatçı bugüne kadar üç bağımsız filmin de yönetmenliğini üstlendi.

Komiser Amanullah isimli 24 bölümlük dizinin yönetmen koltuğunda oturan Sahar, dizide aynı zamanda başrolü de oynadı. Cesur ve dürüst bir kadın polis karakterini oynayan Sahar, erkeklerin dünyasında terörle mücadele ediyordu.

Yer aldığı yapımlarda Taliban, savaş ağaları veya uyuşturucu baronları gibi kötü adamlara karşı adalet ve dürüstlük için ayakta duran kadın rollerini canlandıran başarılı oyuncu bir tür süper kahraman rolüne sahip.

Örnek olarak yaşamanın bir bedeli vardır

Daha önce İngiliz Guardian gazetesine verdiği bir röportajda "Afgan kadınlarının erkeklerin yaptığı her şeyi yapabileceğini göstermek istiyorum" diyen Sahar şöyle devam etmişti:

"Kızlarını ve eşlerini eve kapatan muhafazakarlara kızlarının ve eşlerinin eğitim almalarının, biraz para kazanmalarının, Afganistan'ın yeniden inşasına yardım etmeleri için onların dışarı çıkmalarına izin vermelerinin ne kadar önemli olduğunu göstermek istiyorum."

Aynı röportajda bu isteklerin bir bedelinin olduğunu da belirten ünlü aktrist şunları söylemişti:

"Ancak örnek olarak yaşamanın bir bedeli vardır. Her sabah evden çıktığımda ölebileceğimi biliyorum, ailemi bir daha asla göremeyebilirim"

Birkaç yıl önce telefon yoluyla ölüm tehditleri aldığını söyleyen Sahar "Sevdiklerime veda etmemi söylediler çünkü yakında ölebilirim" demişti

Sahar aynı röportajda artık tabancası ve silahlı koruması olmadan evden asla çıkmadığını da dile getirmişti.