Saba Lobjanidze Hatayspor'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Saba Lobjanidze Hatayspor'da

Saba Lobjanidze Hatayspor'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig takımlarından Hatayspor, MKE Ankaragücü'nden Saba Lobjanidze ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig takımlarından Hatayspor, MKE Ankaragücü'nden Saba Lobjanidze ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezonu altıncı sırada tamamlayan ligin flaş takımlarından Hatayspor, geçtiğimiz sezon MKE Ankaragücü forması giyen Saba Lobjanidze'ye transfer etti. Bordo-beyazlı ekip 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Tecrübeli orta saha oyuncusu Saba Lobjanidze ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Hatayspor'da imza törenine Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş katılırken kulüpten yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, 3 yıllık sözleşme imzaladığımız, şu anda Gürcistan Milli Takım kampında bulunan sağ kanat oyuncusu Saba Lobjanidze ile zoom görüşmesi gerçekleştirdi. Daha önce Ankaragücü'nde forma giyen Saba Lobjanidze'ye ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun." - HATAY

Saba Lobjanidze Hatayspor'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

TFF, oyuncu teşvik primlerini belirledi! En çok genç oynatan 5 takıma 15 milyon TL dağıtılacak
TFF, oyuncu teşvik primlerini belirledi! En çok genç oynatan 5 takıma 15 milyon TL dağıtılacak
Ali Koç'un 'Kafaya taktığı' futbolcuların Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Tisserand olduğu iddia edildi
Ali Koç'un 'Kafaya taktığı' futbolcuların Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Tisserand olduğu iddia edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Adnan Menderes Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir
Magazin Beren Saat Demet Akalın Burak Özçivit Seren Serengil
Spor Enes Ünal Şenol Güneş Sergen Yalçın Mustafa Denizli Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Saba Lobjanidze Hatayspor'da - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.6.2021 18:11:24. #1.15#

title