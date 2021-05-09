Saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan rüzgar çatıları uçurdu
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Saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan rüzgar çatıları uçurdu

Saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan rüzgar çatıları uçurdu
Demirören Haber Ajansı / Özkan AYDIN - Haberler | Güncel

IĞDIR'da, akşam saatlerinde saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle çok sayıda evin çatısı uçtu.

IĞDIR'da, akşam saatlerinde saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle çok sayıda evin çatısı uçtu.

Meteoroloji tarafından kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına uyarısı yapılan Iğdır'da akşam saatlerinde korkulu anlar yaşandı. Öğleden sonra başlayan rüzgar akşam saatlerinde etkisini artırdı. Saatteki hızı 50- 70 kilometre olan rüzgar bir süre sonra fırtınaya dönüştü. Saatteki hızı 80 kilometreye kadar ulaşan fırtına ve rüzgar sebebiyle merkeze bağlı Özdemir ve Çalpala köylerindeki bazı evlerin çatıları uçtu. Kent merkezinde ise bir çok iş yerinin tabelası yerinden çıktı.Yaklaşık 2 saat etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına saat 19.00 sıralarında etkisini kaybetti.


Saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan rüzgar çatıları uçurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan AYDIN

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