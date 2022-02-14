SAATTE 90 KİLOMETRE HIZA ULAŞAN OTOBÜSE TUTUNAN PATENLİ GENÇLER, 2 İLÇE DEĞİŞTİRDİ

İZMİR'in Bornova ilçesinde patenli 2 genç, akan trafiğe aldırış etmeden saatte 90 kilometre hıza ulaşan belediye otobüsünün arkasına tutunup yaklaşık 5 kilometre yol gitti. Bornova'da başlayıp Bayraklı ilçesini geçerek Konak ilçesine ulaşan gençler, hem kendilerini hem de sürücüleri tehlikeye attı.

Bornova'da cumartesi günü saat 22.00 sıralarında, patenli 2 genç, Ege Üniversitesi Hastanesi önündeki kavşakta, kırmızı ışıkta bekleyen belediye otobüsünün arkasına tutundu. Gençler, Ankara Caddesi'ne geldiğinde yaklaşık 90 kilometre hıza ulaşan otobüsün arkasında kilometrelerce yol gitti. Gençler hem kendilerini hem de sürücüleri tehlikeye attı. Bornova'da başlayıp Bayraklı ilçesini geçerek Konak ilçesine kadar devam eden gençlerin tehlikeli yolculuğu, DHA kamerasına yansıdı. Görüntülerde, patenli gençlerin zaman zaman tek ayak üzerinde yola devam ettikleri görüldü.