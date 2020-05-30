Saatte 300 kilometre hızla uçabilen yaralı Doğan tedavi altına alındı
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Saatte 300 kilometre hızla uçabilen yaralı Doğan tedavi altına alındı

Saatte 300 kilometre hızla uçabilen yaralı Doğan tedavi altına alındı Sivas'ta saatte 300 kilometre hızla uçtuğu söylenen Doğan'ı yaralı halde bulan vatandaş tedavi ettirmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim etti Sivas'ta saatte 300 kilometre hızla uçtuğu söylenen...

30.05.2020 10:43 | Son Güncelleme: 30.05.2020 10:48

Saatte 300 kilometre hızla uçabilen yaralı Doğan tedavi altına alındı

Sivas'ta saatte 300 kilometre hızla uçtuğu söylenen Doğan'ı yaralı halde bulan vatandaş tedavi ettirmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim etti

SİVAS - Sivas'ta saatte 300 kilometre hızla uçtuğu söylenen Doğan'ı yaralı halde bulan vatandaş tedavi ettirmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim etti

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde halı yıkamacılığı yapan Süleyman Karabulut, kirli halıları toplamak üzere müşterisinin evine gitti. Halıları teslim alan Karabulut, daha sonra yerde uçamayan Doğan'ı fark etti. Kanadının kırık olduğunu düşünen Karabulut, Doğan'ı alarak Şarkışla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne götürdü. Burada yırtıcı kuşu teslim alan yetkililer yapılan ilk müdahalenin ardından kutuya koyarak tedavi edilmek üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine gönderdi.

Halı toplarken buldu

Halı yıkamacılığı yapan Süleyman Karabulut, doğanı kirli halıları toplarken müşterisinin kapısının önünde bulduğunu ifade ederek, "Halı toplarken müşterimizin kapısının önünde bulduk. Uçamıyordu. Bende hasta veya yaralıdır diyerek aldım tedavi edilmesi için resmi kuruma teslim ettim. Daha önceden de birkaç sefer denk geldim. Ben kendimde avcıyım. Yakaladığım, iyileştirdiğim ve bıraktığımda oldu. İşten dolayı buna bakacak durumum yok. Bakılması da yasak. Bende ilçe tarıma teslim ediyorum. İlçe tarımda Sivas Orman müdürlüğüne teslim edecek "dedi.

Saatte 300 kilometre hızla uçabilen yaralı Doğan tedavi altına alındı

Kaynak: İHA

Manşet

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