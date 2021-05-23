Saatte 150 kilometre hızla giden trenin kokpitinden kısa süre ayrılan Japon makiniste ceza verilecek
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Saatte 150 kilometre hızla giden trenin kokpitinden kısa süre ayrılan Japon makiniste ceza verilecek

Saatte 150 kilometre hızla giden trenin kokpitinden kısa süre ayrılan Japon makiniste ceza verilecek
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'da saatte 150 kilometre hızla giden 160 yolculu yüksek hızlı tren Şinkansen'in kokpitini 3 dakikalığına terk eden makinist cezalandırılacak.

Japonya'da saatte 150 kilometre hızla giden 160 yolculu yüksek hızlı tren Şinkansen'in kokpitini 3 dakikalığına terk eden makinist cezalandırılacak.

Kyodo ajansının haberine göre, Şizuoka eyaletinde Atami ile Mişima bölgeleri arasında saatte 150 kilometre hızla giden Şinkansen'in makinisti rahatsızlandı.

İçinde 160 yolcu bulunan Hikari 633 numaralı Şinkansen'in kokpitinden tuvalete ayrılan makinist, seferde görevli kondüktörlerin birini yerine bıraktı.

36 yaşındaki makinist 3 dakika sonra geri dönerek kondüktörden görevi teslim aldı.

Seferde yaşanan hafif gecikme sonrası olayı araştıran hat işleticisi Tokai-do Şinkansen firması, makinistin görev yerini habersiz terk ettiği ve lisanssız bir kondüktöre bıraktığını saptadı.

Japon firma, bünyesindeki hatlarda ilk kez bir makinistin, içinde yolcularıyla hareket halinde bir trenin kokpitinden ayrıldığını açıkladı.

Haberde Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığının yayımladığı sefer talimatnamesinin ihlal edildiği kaydedildi.

Düzenlediği basın toplantısında konuşan yetkili Hayatsu Masahiro, davranışın uygunsuz olduğunu belirterek kamuoyundan özür diledi.

Firma, kural ihlali yapan seferden sorumlu Şinkansen makinisti ve yerine geçen kondüktörü cezalandıracak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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