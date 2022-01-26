ESKİŞEHİR - Ağılda çıkan yangında 80 hayvan telef oldu - Haberler
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ESKİŞEHİR - Ağılda çıkan yangında 80 hayvan telef oldu

Eskişehir'de bir ağılda çıkan yangında çok sayıda hayvan telef oldu.

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir ağılda çıkan yangında çok sayıda hayvan telef oldu.

Tepebaşı ilçesine bağlı Turgutlar Mahallesi'nde Abdullah Kıpçak'a ait ağılda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında 30 büyük, 50 küçükbaş hayvan yanarak telef oldu.

Jandarma ekipleri olayla ile ilgili çalışma başlattı.

ESKİŞEHİR - Ağılda çıkan yangında 80 hayvan telef oldu

ESKİŞEHİR - Ağılda çıkan yangında 80 hayvan telef oldu

ESKİŞEHİR - Ağılda çıkan yangında 80 hayvan telef oldu

ESKİŞEHİR - Ağılda çıkan yangında 80 hayvan telef oldu

ESKİŞEHİR - Ağılda çıkan yangında 80 hayvan telef oldu

ESKİŞEHİR - Ağılda çıkan yangında 80 hayvan telef oldu

ESKİŞEHİR - Ağılda çıkan yangında 80 hayvan telef oldu

ESKİŞEHİR - Ağılda çıkan yangında 80 hayvan telef oldu

ESKİŞEHİR - Ağılda çıkan yangında 80 hayvan telef oldu

ESKİŞEHİR - Ağılda çıkan yangında 80 hayvan telef oldu

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

Eskişehir, Tepebaşı, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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