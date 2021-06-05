Saatler süren ceset aramaları sona erdi
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Saatler süren ceset aramaları sona erdi

Saatler süren ceset aramaları sona erdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Gölbaşı Gölü'nde suda sürüklenen bir insan kafasının olduğu ihbarı üzerine ekiplerin saatlerce yaptığı aramalardan sonuç çıkmadı.

Adıyaman'ın Gölbaşı Gölü'nde suda sürüklenen bir insan kafasının olduğu ihbarı üzerine ekiplerin saatlerce yaptığı aramalardan sonuç çıkmadı. Gece saatlerinde başlayan aramalar, olumsuz bir şeyle karşılaşılmaması üzerine sona erdirildi.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesi Yavuz Selim Mahallesi İmam Hatip Lisesi alt tarafında balık tutmaya giden bir vatandaş, Gölbaşı Gölü içerisinde sürüklenen bir insan kafası gördüğünü belirterek durumu polis ekiplerine bildirmişti. Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile polis ekipleri gece saatlerinde göl kenarında ve sazlık alanlarda aramalar gerçekleştirmiş ve durumu Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Su Altı Grup Amirliğine bildirmişti. Gece saatlerinde Gölbaşı Gölü'ne gelen Su Altı Grup Amirliğinde görevli kurbağa adamlar göl içerisinde saatler süren arama yaptı.

Saatlerce su altında, üstünde ve göl kenarlarında aramalar gerçekleştiren kurbağa adamlar, herhangi bir cesetle veya suç unsuruyla karşılaşmaması üzerine aramaları sonlandırdı. - ADIYAMAN

Saatler süren ceset aramaları sona erdi
Saatler süren ceset aramaları sona erdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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