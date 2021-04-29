Saatler kala Trakya'ya büyük akın var
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Saatler kala Trakya'ya büyük akın var

Saatler kala Trakya'ya büyük akın var
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Korona virüs tedbirleri kapsamında bugünden itibaren uygulanacak olan 18 günlük kapanmaya saatler kala İstanbul'dan Trakya'ya büyük bir akın var.

Korona virüs tedbirleri kapsamında bugünden itibaren uygulanacak olan 18 günlük kapanmaya saatler kala İstanbul'dan Trakya'ya büyük bir akın var.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan - 17 Mayıs arasında ülkece kapanmaya gidileceğini açıklamasının ardından Trakya ve güzergahındaki illerde bulunan yazlıklara doğru akın başlamıştı. 18 günlük kapanmaya saatler kala İstanbul'dan Tekirdağ'a doğru araç yoğunluğu artarken, İstanbul Tekirdağ yolunda bulunan trafik ışıklarında zaman zaman uzun araç kuyrukları oluştu.

Yoğun trafiğe karşın Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de kentte ve yollarda sıkı tedbirler alırken, İstanbul'dan Trakya'ya gelen araç yoğunluğu drone tarafından havadan görüntülendi. - TEKİRDAĞ

Saatler kala Trakya'ya büyük akın var
Saatler kala Trakya'ya büyük akın var
Saatler kala Trakya'ya büyük akın var
Saatler kala Trakya'ya büyük akın var
Saatler kala Trakya'ya büyük akın var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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