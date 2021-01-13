Saatler geri mi alındı? Saatler geri alınacak mı?

Sabahları işe gitmek için uyandığında hala karanlık olduğunu gören vatandaşlar, saatler geri mi alındı? Saatler geri alınacak mı? sorusu ile karşı karşıya kalıyor.

Türkiye'de Bakanlar Kurulu kararı ile 2016 yılında yaz kış saati uygulamalarının kaldırılması ile birlikte, Türkiye'de sadece ileri yaz saati uygulanmaya başlamıştı.. Avrupa ülkelerinde ise hala yaz ve kış saatleri uygulamaları devam etmekte. Peki Türkiye'de saatler geri mi alındı? Saatler geri alınacak mı? sorusunun cevabı detaylarda!

SAATLER GERİ Mİ ALINDI?

24 Ekim 2020 Cumartesi gecesi Avrupa ülkelerinde saatler bir saat geriye alınmıştı ve 28 Mart 2021 tarihine kadar kış saati uygulamasına devam edecek.

SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Türkiye'de 2016 yılından beri yaz ve kış saat uygulamaları kaldırılarak sadece ileri saat uygulaması kullanmaya başlamıştı. Günümüzde hala uygulanan ileri saat uygulaması, Türkiye'de saatler geri alınmayınca Avrupa ülkeleriyle olan Türkiye arasındaki saat farkını arttı. Danimarka, İsveç, İsviçre, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa ve İtalya ile Türkiye arasındaki saat farkı 1 iken 2 ye, İngiltere ile Türkiye arasındaki saat farkı ise 3'e çıkmakta. Saatleri geri almayı kaldıran Türkiye ile kış uygulamasına devam eden ülkeler arasında oluşan saat farkı 28 Mart 2021'e kadar devam edecek.