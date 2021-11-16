Saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulamasına dönülecek mi?

Saat şuan kaç ? sorusu internette en çok aratılan soruların başında geliyor. Dünya genelinde pek çok ülkede kış saati uygulamasına geçiş yapılmasıyla birlikte, Türkiye'de bazı akıllı telefon, saat, tablet ve bilgisayarda saat güncellemesi yapıldı. Bu durum üzerine Türkiye'de saatler değişti mi? Saatler geri alındı mı? Kış saati uygulamasına mı geçildi? gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Hatırlanacağı üzere, Türkiye'de kış saati uygulamasıyla ilgili geçtiğimiz yıllarda bir karar alınmıştı. Peki Türkiye'de saatler değişecek mi? Saatler ileri ya da geri alınacak mı? Türkiye'de kış saati uygulamasına geçilecek mi? İşte saat kaç? sorusuna yönelik detaylar;

SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Türkiye'de saatle geri alınmadı ve kış saati uygulamasına geçilmedi. Doğru saati öğrenmek için TRT resmi internet sitesini veya manuel saatlerinizi kontrol edebilirsiniz . Türkiye'de kış saati uygulaması 2017 yılında yürürlükten kaldırıldı. 2017 yılından sonra kış saati uygulamasına geçilmedi.

KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDEN KALDIRILDI?

Gün ışığından daha fazla yaralanmak, enerji tasarrufu sağlamak amacıyla kış saati uygulaması kaldırıldı. Uygulanan yaz saati uygulaması her mevsim devam edecek.

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