Saatlerin geri alınması sık sık gündem olan ve vatandaşlar tarafından merak edilen bir konu. Dünyanın birçok ülkesinde 30 Ekim Cumartesi'yi 31 Ekim Pazara bağlayan gece kış saati uygulamasına geçilirken ülkemizde Saatler geri alınacak mı, merak edildi. Peki, saatler geri alınacak mı?

SAATLER GERİ ALINACAK MI?

30 Ekim Cumartesi'yi 31 Ekim Pazara bağlayan gece dünyanın birçok ülkesinde kış saati uygulaması kapsamında saatler bir saat geri alındı. Fakat ülkemizde saatler geri alınmadı. Türkiye'de kış saati uygulaması 2016'da Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile yürürlükten kaldırıldı. Böylelikle kış saati uygulaması sona ermiş oldu.

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