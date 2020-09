Saatler de altın kadar değerlendi Altın, dolar, borsa gibi yatırım araçlarına bir yenisi daha eklendi.

Altın, dolar, borsa gibi yatırım araçlarına bir yenisi daha eklendi. Yatırım yapmak için yeni alternatifler arayanlar kol saatlerine yöneldi. Saatin bir yatırım aracı olduğuna dikkat çeken koleksiyoner Eray Doyranlı, "Saat artık bir yatırım aracı olarak görülüyor. Kazancı artıyor. Her geçen sene fiyatlar yukarıya doğru çıkıyor. Altın gibi yükselmekte" dedi.

Altının yükselişe geçtiği son zamanlarda yatırım yapmak isteyen vatandaşlar farklı alternatiflere yönelmeye başladı. Vatandaşların tercihi ise altın kadar değerlenen saatler oldu. Vatandaşlar artık saate yatırım yapmaya başladı. Koleksiyoner Eray Doyranlı, "Günümüzde belli markaların belli modelleri her geçen gün değerleniyor. Nasıl altın değerleniyorsa saatte aynı şekilde değerleniyor. Saat artık bir yatırım aracı. Kazanç artıyor. Her geçen sene fiyatlar yukarıya doğru çıkıyor. Altın gibi aldığınız saati de her gün her saat satabilirsiniz. Fakat eve yatırım yaparsanız gece 8'de noter kapanıyor. Bu yüzden satamazsınız ama bu ürünü dünyanın her yerinde her zaman daha kolay satabilirsiniz. Ülkemizde saate merak artıyor. Pandemiden dolayı biraz düşüş var. Bu 5'inci aydan sonra virüsün biraz yavaşlamasından dolayı bir hareket başladı" şeklinde konuştu.

"ÜRÜNÜ ALIN KASANIZA KOYUN, KENDİ KENDİNE DEĞERİNİ BULUYOR"

"Ürünü alın kasanıza koyun, kendi kendine değerini buluyor" diyen Doyranlı, "Ben saatçiden ziyade koleksiyonerim. Bu işi sevdiğimden yapıyorum. Kendi koleksiyonum var. Onun dışında çevremdeki insanları bilinçlendirip yatırımını bu tarafa çekmeleri adına fikir veriyorum. Yatırım yapmak istiyorlarsa belli markaların belli modellerine yönelmeleri gerekiyor. Bu elimdeki saatin değeri 3.5 milyon TL. Bu saat belki 5 ay sonra üstüne yüzde 25 koyacak bir ürün. Yani altın gibi değerli bir ürün. Bu ürünler limitli saatler. Dünyada belli şubelerde, belli yerlerde belli sayılarda üretildiği için üretimi bittikten sonra saat fiyatı otomatik çıkıyor" diye konuştu.

(Emre Baba - Murat Horoz/İHA)

Kaynak: İHA