Saatler 20.00'yi gösterdiğinde Sakarya sessizliğe büründü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Saatler 20.00'yi gösterdiğinde Sakarya sessizliğe büründü

28.11.2020 21:02 | Son Güncelleme: 28.11.2020 21:17

Saatler 20.00'yi gösterdiğinde Sakarya sessizliğe büründü SAKARYA - Hafta sonları belirli saatler dışında sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci haftasında Sakarya'da saatler 20.00'ı gösterdiğinde şehir yerini sessizliğe bıraktı.

Saatler 20.00'yi gösterdiğinde Sakarya sessizliğe büründü

SAKARYA - Hafta sonları belirli saatler dışında sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci haftasında Sakarya'da saatler 20.00'ı gösterdiğinde şehir yerini sessizliğe bıraktı.

Dünyada ulusal pandemi olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları 1 Haziran normalleşme sürecine geçilmesi ardından kaldırılmıştı. İkinci dalganın gelmesiyle birlikte salgından korunmak için bazı kısıtlama kararları alındı. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı 81 ile yeni korona virüs tedbirleri genelgesi gönderdi. Gönderilen genelge kapsamında hafta sonları belirli saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci haftasında Sakarya'da cadde ve sokaklar ikinci kez boş kaldı. Saatler 20.00'ı gösterdiğinde boş kalan şehir sessizliğe büründü. Polis ekipleri ise kentin önemli güzergahlarında devriye atarak vatandaşlara evlerine gitmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Gözler Kabine toplantısında! Sokak kısıtlaması genişliyor, başka yeni tedbirler de var
Gözler Kabine toplantısında! Sokak kısıtlaması genişliyor, başka yeni tedbirler de var
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Korona verileri her gün yeni rekor kırıyor! Vakalar ve vefatlar bir kritik eşiği daha aştı
Korona verileri her gün yeni rekor kırıyor! Vakalar ve vefatlar bir kritik eşiği daha aştı
Saatler 20.00'yi gösterdiğinde Sakarya sessizliğe büründü
Saatler 20.00'yi gösterdiğinde Sakarya sessizliğe büründü
Saatler 20.00'yi gösterdiğinde Sakarya sessizliğe büründü
Saatler 20.00'yi gösterdiğinde Sakarya sessizliğe büründü
Saatler 20.00'yi gösterdiğinde Sakarya sessizliğe büründü
Saatler 20.00'yi gösterdiğinde Sakarya sessizliğe büründü
Saatler 20.00'yi gösterdiğinde Sakarya sessizliğe büründü
Saatler 20.00'yi gösterdiğinde Sakarya sessizliğe büründü
Saatler 20.00'yi gösterdiğinde Sakarya sessizliğe büründü
Saatler 20.00'yi gösterdiğinde Sakarya sessizliğe büründü
Saatler 20.00'yi gösterdiğinde Sakarya sessizliğe büründü
Saatler 20.00'yi gösterdiğinde Sakarya sessizliğe büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Sakarya'da kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar sessizliğe büründü
Sakarya'da kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar sessizliğe büründü
Hatay'da sokağa çıkma kısıtlaması sonrası caddeler sessizliğe büründü
Hatay'da sokağa çıkma kısıtlaması sonrası caddeler sessizliğe büründü
Samsun sokakları sessizliğe büründü
Samsun sokakları sessizliğe büründü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Bülent Arınç Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş
Magazin Teoman Hande Erçel Ariana Grande İbrahim Tatlıses
Spor Orhun Ene Fatih Terim Mbaye Diagne Gökhan Gönül Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Ölü İran Kaza İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Saatler 20.00'yi gösterdiğinde Sakarya sessizliğe büründü - Sakarya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 21:17:19. #1.14#
title