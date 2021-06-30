Saathane Meydanı'nda Sona Doğru
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Saathane Meydanı'nda Sona Doğru

Saathane Meydanı'nda Sona Doğru
Habermetre - Haberler | Toplum

Osmanlı mimarisinin önemli eserlerini bünyesinde bulunduran Saathane Meydanı, Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı projeyle yeniden eski cazibesine kavuşuyor.

Osmanlı mimarisinin önemli eserlerini bünyesinde bulunduran Saathane Meydanı, Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı projeyle yeniden eski cazibesine kavuşuyor. Mimarisi ve kent dokusuyla, içinde barındırdığı Taşhan, Medrese Cami ve Şifa Hamamı ile kentin cazibe merkezlerinden biri olan Saathane Meydanı, yeni konseptiyle turizme kazandırılacak. Birinci etabın tamamlanmasıyla başlayan ikinci etap çalışmaları da devam ediyor. Şifa Hamamı, Taşhan, Medrese ve Büyük Cami ile bütünleşecek proje, tamamlandığında meydan, ticari canlılığına yeniden kavuşacak.

İŞ HANLARI YIL SONUNA KADAR TAMAMLANACAK

Saathane Meydanı projesini tarihle buluşma projesi olarak tanımayan Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, "Saathane Meydanı ile ilgili çalışmalarımızı ilk önce zemin döşemeleri ile başladık. Meydanı kullanıma açtık ve şu anda da yoğun bir şekilde kullanılıyor. Bitki düzenlemelerimiz ile birlikte taş döşemelerimiz de yapıldı. İnsanlarımızın geçiş yolları sağlanmış oldu. Şu anda ise binaların inşaatına başladık. Binalar iki katlı olacak şekilde yapılıyor, temelleri açıldı. Yıl sonuna kadar binaların bitirilmesini planlıyoruz. Anlaşmalarımızı ve sözleşmelerimizi hazırladık. " diyerek şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımıza bilgi vereceğiz. Aynı zamanda Saathane Meydanı ile bir bütünlük sağlanması açısından alt yapı çalışmaları sırasında çıkan bulgu noktaları vardı. O bulgu noktalarının da yeniden projelendirilmesi için yeni bir çalışmaya başladık ve şu anda son aşamaya geldik. Buna göre Koruma Kurulu'nun da onayından sonra korkuluklarımızı kaldırarak meydanla bütünlük sağlayacağız. Yeni etap çalışmalarımız kapsamında devam eden projelerimizde de son aşamaya geldik. "

8 KATLI MAVİ BİNA BOŞALTILIYOR

İkinci etap kapsamında kamulaştırma çalışmalarının devam ettiğini de söyleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Albayrak, Saathane Meydanı dönüşüm projesi kapsamında 8 katlı Apaydın İş Merkezi binasının da bu ay sonunda boşaltılacağını ve yıkım çalışmalarının kısa sürede başlayacağını belirterek, "Bu bina dışarıdan da bakıldığında Saathane Meydanı ve tescilli binaların algılanabilirliği konusunda ters bir etkisi vardı. Diğer binalar da yıkılınca orada tek başına kaldı. Yapılacak olan binalar ile bütünlük sağlaması için bu 8 katlı binanın da kamulaştırılma işlemleri tamamlandı. Ay sonu itibari ile de binanın boşaltılma işlemleri tamamlanıp yıkılacak. Bu arada meydanında bütünlüğü Atatürk bulvarına kadar sağlanmış olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Habermetre

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