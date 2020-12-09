Saatçi Muhammed ırkçılığa tepki gösterdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Saatçi Muhammed ırkçılığa tepki gösterdi

09.12.2020 13:42 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:55
Saatçi Muhammed ırkçılığa tepki gösterdi

Başakşehir Futbol Kulübü ve Fransız takımı Paris Saint Germain arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında yaşanan skandala Bursa'nın İznik ilçesinde saat satarak geçimini sağlayan Senegal'li Muhammed de tepki gösterdi.

Başakşehir Futbol Kulübü ve Fransız takımı Paris Saint Germain arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında yaşanan skandala Bursa'nın İznik ilçesinde saat satarak geçimini sağlayan Senegal'li Muhammed de tepki gösterdi.

Başakşehir teknik ekibinde yer alan eski futbolcu Pierre Webo'ya maçın Rumen 4. hakemi tarafından ırkçı ifadeler kullanıldı. Bu durum karşısında sessiz kalmayan Başakşehir, takımı sahadan çekilmişti. Yapılan ırkçı hareketin ardından Türkiye'de ve dünyadan tepkiler çığ gibi yağdı.

Bursa'nın İznik ilçesine Senegal'den gelen Muhammed Keita, pazaryerinde 10 yıldır saat satarak geçimini sağlıyor. Dün yapılan ırkçılığa tepki gösteren Keita, "Ben dün yapılan ırkçılığa çok üzüldüm. Ben 10 yıldır İznik'teyim. Burada insanlar ailesi gibi bakıyor. bana ırkçılık hiç yok. Türkiye'den Allah razı olsun. Orhangazi, Yenişehir, İznik her yere gidiyorum. İnsanlar beni çok seviyor. Ben buraya Senegal'den geldim. 2 çocuğum ve eşim Senegal'de onlara bakıyorum. Türk insanını çok seviyorum. Irkçılığa hayır" dedi.

"Muhammed bizim ailemizden biri"

Muhammed'in esnaf arkadaşı Kadir Bakır ise, "Dün yapılan ırkçılığa karşı tepkimiz büyüktür. Biz Muhammed kardeşimizle 10 yıldır tanışıyoruz. Hiç bir şekilde zararını görmemişizdir.İnsanların bu şekilde yaklaşımları gerçekten gelecek nesiller için çok kötü"dedi. - BURSA

Saatçi Muhammed ırkçılığa tepki gösterdi
Saatçi Muhammed ırkçılığa tepki gösterdi
Saatçi Muhammed ırkçılığa tepki gösterdi
Saatçi Muhammed ırkçılığa tepki gösterdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BULDU

İlgili Haberler

Denizlisporlu Sacko, ırkçılığa verilen ortak tepkiden memnun
Denizlisporlu Sacko, ırkçılığa verilen ortak tepkiden memnun
Aydınlatma sistemini eleştiren çevreciler nehir kenarındaki parka 'direkli tarla' diyerek, tepki gösterdi
Aydınlatma sistemini eleştiren çevreciler nehir kenarındaki parka "direkli tarla" diyerek, tepki gösterdi
Bakan Akar Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhindeki sözlere ilişkin tepki gösterdi
Bakan Akar Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhindeki sözlere ilişkin tepki gösterdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Hulusi Akar Mehmet Ersoy Donald Trump Meral Akşener
Magazin Alişan Öner Erkan Yıldız Tilbe Gonca Vuslateri
Spor Samatta Pierre Webo Josef De Souza Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Psg Uefa Hakem Irkçılık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Saatçi Muhammed ırkçılığa tepki gösterdi - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 14:13:42. #1.15#
title