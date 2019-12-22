Saat Kulesi kavşağındaki yoğunluk azaltılacak
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Saat Kulesi kavşağındaki yoğunluk azaltılacak

Adıyaman Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Saat Kulesi kavşağında meydana gelen trafik yoğunluğunu azaltmak için bir dizi önlemler alındığı belirtildi.

22.12.2019 16:15 | Son Güncelleme: 22.12.2019 16:20
Saat Kulesi kavşağındaki yoğunluk azaltılacak

Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Saat Kulesi kavşağında meydana gelen trafik yoğunluğunu azaltmak için bir dizi önlemler alındığı belirtildi.


Yapılan düzenlemelerle ilgili bilgi veren yetkililer, Saat Kulesindeki düzenlemeler kapsamında ilk olarak kavşağa yakın durumda bulunan otobüs durağının 100 metre ileriye taşındığını belirterek, çalışmaların devam edeceğini dile getirdi.


Yetkililer ayrıca, belediye otobüslerinin yanı sıra ziyaret, Esentepe ve Karapınar minibüslerinin geçtiği güzergahı kullanan vatandaşları mağdur olmamaları için, durak değişikliği konusunda uyardı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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