Saat dokuzu beş geçe hayat durdu
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Saat dokuzu beş geçe hayat durdu

10.11.2020 11:43 | Son Güncelleme: 10.11.2020 11:48
Saat dokuzu beş geçe hayat durdu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak adına, saatler 09.05'i gösterdiğinde iki dakikalığına hayat durdu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak adına, saatler 09.05'i gösterdiğinde iki dakikalığına hayat durdu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 82'nci ölüm yıldönümü sebebiyle saat 9'u 5 geçe ülkenin her yerinden siren sesleri yükseldi. Eskişehir Vilayet Meydanı'ndaki anma törenine katılanlar ve çevredeki vatandaşlar, ellerinde ne iş varsa bırakarak saygı duruşuna geçti. İki dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. - ESKİŞEHİR

Saat dokuzu beş geçe hayat durdu
Saat dokuzu beş geçe hayat durdu
Saat dokuzu beş geçe hayat durdu
Saat dokuzu beş geçe hayat durdu
Saat dokuzu beş geçe hayat durdu
Saat dokuzu beş geçe hayat durdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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