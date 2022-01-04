ISPARTA'DA SAAT HIRSIZI SEVGİLİLER YAKALANDI - Haberler
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ISPARTA'DA SAAT HIRSIZI SEVGİLİLER YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Isparta'da bir işyerinden 4 bin lira değerinde 2 kol saati çalan sevgililer yakalandı.

Isparta'da bir işyerinden 4 bin lira değerinde 2 kol saati çalan sevgililer yakalandı.

*- S.A.'nın (21), hırsızlık öncesinde erkek arkadaşı A.E.B'yi (22) öpmesi, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 30 Aralık'ta kent merkezinde bir iş yerinde meydana geldi. A.E.B ve S.A. müşteri gibi geldikleri işyerinde saatleri inceledi. 4 bin lira değerinde 2 kol saati çalan sevgililer, işyerinden ayrıldı. Saatlerin çalındığını fark edip güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen iş yeri sahibi, polise ihbarda bulundu. S.A.'nın, erkek arkadaşı A.E.B'yi hırsızlık öncesinde öptüğü, ardından A.E.B'nin kol saatine bakıp cebine koyduğu anlar işyerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Ekipler Isparta merkezdeki Mobese kameraları ve iş yerlerinde iç ve dış alanı gösteren 64 kameradan alınan 1920 dakikalık görüntüyü inceledi ve şüpheliler A.E.B ve S.A.'yı adreslerinde gözaltına aldı. İki şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

ISPARTA'DA SAAT HIRSIZI SEVGİLİLER YAKALANDI

ISPARTA'DA SAAT HIRSIZI SEVGİLİLER YAKALANDI

ISPARTA'DA SAAT HIRSIZI SEVGİLİLER YAKALANDI

ISPARTA'DA SAAT HIRSIZI SEVGİLİLER YAKALANDI

ISPARTA'DA SAAT HIRSIZI SEVGİLİLER YAKALANDI

ISPARTA'DA SAAT HIRSIZI SEVGİLİLER YAKALANDI

ISPARTA'DA SAAT HIRSIZI SEVGİLİLER YAKALANDI

ISPARTA'DA SAAT HIRSIZI SEVGİLİLER YAKALANDI

ISPARTA'DA SAAT HIRSIZI SEVGİLİLER YAKALANDI

ISPARTA'DA SAAT HIRSIZI SEVGİLİLER YAKALANDI

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