Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu

Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu - Haberler | Güncel

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında saatler 19.19'u gösterdiğinde, gençlik merkezlerinde, balkonlarda ve statlarda İstiklal Marşı okundu.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında saatler 19.19'u gösterdiğinde, gençlik merkezlerinde, balkonlarda ve statlarda İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaptığı çağrı üzerine Van'da Tuşba Gençlik Merkezi önünde saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu.

Ardından Soydan Kavşağında bir araya gelen gençler, Kurtuluş Parkı'na ellerinde Türk bayraklarıyla meşaleli yürüyüş yaptı.

Programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu
Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu
Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu
Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

19 Mayıs coşku içinde kutlanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle İstiklal Marşı'nı okudu
19 Mayıs coşku içinde kutlanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle İstiklal Marşı'nı okudu
BEŞİKTAŞ'TA 19 MAYIS COŞKUSU
BEŞİKTAŞ'TA 19 MAYIS COŞKUSU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Sedat Peker Meral Akşener Muharrem İnce Selahattin Demirtaş
Magazin Hande Erçel Cemal Hünal Özcan Deniz Oktay Kaynarca
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.05.2021 23:10:01. #1.11#

title