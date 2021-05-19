Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu

Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Düzce'de statta toplananlar Drone ile çekilmiş görüntüler DÜZCE - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki öğrenciler, sporcular ve vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı saat 19.19'da İstiklal Marşı okuyarak kutladı.

Düzce'de statta toplananlar

Drone ile çekilmiş görüntüler DÜZCE - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki öğrenciler, sporcular ve vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı saat 19.19'da İstiklal Marşı okuyarak kutladı.

Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu
Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu
Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu
Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

19 Mayıs coşku içinde kutlanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle İstiklal Marşı'nı okudu
19 Mayıs coşku içinde kutlanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle İstiklal Marşı'nı okudu
Erdoğan: 'Bu akşam saat 19.19'da Türkiye'nin her yerinde vatandaşlarımızla birlikte İstiklal Marşı'mızı okuyacağız.'
Erdoğan: "Bu akşam saat 19.19'da Türkiye'nin her yerinde vatandaşlarımızla birlikte İstiklal Marşı'mızı okuyacağız."
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimi saat 19.19'da balkonlarında İstiklal Marşı'mızı okumaya davet ediyorum
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimi saat 19.19'da balkonlarında İstiklal Marşı'mızı okumaya davet ediyorum
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Alişan Sibel Can Hande Erçel Özcan Deniz
Spor Mesut Özil Fatih Terim Şenol Güneş Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 23:09:38. #1.16#

title