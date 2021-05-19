Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu

Düzce'de statta toplananlar Drone ile çekilmiş görüntüler DÜZCE - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki öğrenciler, sporcular ve vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı saat 19.19'da İstiklal Marşı okuyarak kutladı.