Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu
Düzce'de statta toplananlar Drone ile çekilmiş görüntüler DÜZCE - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki öğrenciler, sporcular ve vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı saat 19.19'da İstiklal Marşı okuyarak kutladı.
Düzce'de statta toplananlar
Drone ile çekilmiş görüntüler DÜZCE - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki öğrenciler, sporcular ve vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı saat 19.19'da İstiklal Marşı okuyarak kutladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş