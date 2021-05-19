Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu

Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Elazığ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Programa katılanlar Vali Erkaya Yırık'ın çocuklara ve gençlere, bayrak ve şapka hediye etmesi Bağımsızlık meşalesini temsilen meşaleler yakılması İstiklal Marşı'nın okunması Mehteran takımının konseri ELAZIĞ -...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Elazığ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları

Programa katılanlar

Vali Erkaya Yırık'ın çocuklara ve gençlere, bayrak ve şapka hediye etmesi

Bağımsızlık meşalesini temsilen meşaleler yakılması

İstiklal Marşı'nın okunması

Mehteran takımının konseri ELAZIĞ - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu.

Elazığ'da, Gençlik Merkezindeki sentetik sahada düzenlenen etkinliğe katılan Vali Erkaya Yırık, çocuklara ve gençlere Türk bayrağı ve şapka hediye etti.

Daha sonra Vali Yırık'ın yaktığı gençlik meşalesini teslim alan milli boksör Gizem Özer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan bağımsızlık meşalesini temsilen alanda hazırlanan diğer meşaleleri yaktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Elazığ Belediyesi mehteran takımı konser verdi.

Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu
Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu
Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu
Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

19 Mayıs coşku içinde kutlanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle İstiklal Marşı'nı okudu
19 Mayıs coşku içinde kutlanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle İstiklal Marşı'nı okudu
BEŞİKTAŞ'TA 19 MAYIS COŞKUSU
BEŞİKTAŞ'TA 19 MAYIS COŞKUSU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Meral Akşener Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Pınar Altuğ Necati Şaşmaz Ceyda Düvenci Tuba Büyüküstün
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Fatih Terim Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 22:52:57. #1.16#

title