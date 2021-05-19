Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu
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Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu

Anadolu Ajansı / Orhan Sunal - Haberler | Güncel

Kent protokolü ve mehter takımıyla Ata Park çevresinde kortej yürüyüşü yapması Vatandaşların bayraklarla yürüyüşe eşlik etmesi Uşak Bir Eylül Stadyumu'nda 19.

Kent protokolü ve mehter takımıyla Ata Park çevresinde kortej yürüyüşü yapması

Vatandaşların bayraklarla yürüyüşe eşlik etmesi

Uşak Bir Eylül Stadyumu'nda 19.19'da İstiklal Marşı okunması UŞAK - Uşak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı, evlerinin balkonlarından, pencerelerinden, stadyumlarda ve gençlik merkezlerinden düzenlenen programlarda İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı.

Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu
Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu
Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu
Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Sunal

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