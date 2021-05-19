Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu
Kent protokolü ve mehter takımıyla Ata Park çevresinde kortej yürüyüşü yapması Vatandaşların bayraklarla yürüyüşe eşlik etmesi Uşak Bir Eylül Stadyumu'nda 19.
Kent protokolü ve mehter takımıyla Ata Park çevresinde kortej yürüyüşü yapması
Vatandaşların bayraklarla yürüyüşe eşlik etmesi
Uşak Bir Eylül Stadyumu'nda 19.19'da İstiklal Marşı okunması UŞAK - Uşak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı, evlerinin balkonlarından, pencerelerinden, stadyumlarda ve gençlik merkezlerinden düzenlenen programlarda İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Sunal