Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu

Doğu Anadolu Bölgesindeki 7 ilde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, evlerin balkonlarının yanı sıra pencerler ve bazı alanlarda düzenlenen programlarda İstiklal Marşı'nı okunarak kutlandı.

Doğu Anadolu Bölgesindeki 7 ilde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, evlerin balkonlarının yanı sıra pencerler ve bazı alanlarda düzenlenen programlarda İstiklal Marşı'nı okunarak kutlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yaptığı çağrı üzerine Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır'da vatandaşlar, saat 19.19'da Türk bayrakları ile süsledikleri balkon ve pencerelere çıktı.

Bu kentlerde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, okunan İstiklal Marşı ile coşkuyla kutlandı.

Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında her hangi bir organizasyonun düzenlenmediği Erzurum'da vatandaşlar, evlerinin balkonları ve pencereleri ile bulundukları alanlarda coşkuya ortak oldu.

Erzincan'da valiliği önünde düzenlenen programda istiklal marşının okunması sonrası dereceye giren sporculara ödüller verildi, ardından kent genelinde kahramanlık türküleri çalındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya