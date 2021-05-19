Ödemiş'te saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu
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Ödemiş'te saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu

Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri İstiklal Marşı okunması İZMİR - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tüm yurtta aynı anda 19.19'da İstiklal Marşı okundu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri

İstiklal Marşı okunması İZMİR - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tüm yurtta aynı anda 19.19'da İstiklal Marşı okundu.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Ödemiş spor kapalı spor salonunda, çeşitli farklı branşlarda idman için salona gelen sporcular, saat 19.19'da idmanı bırakarak İstiklal Marşı okudular.

Ödemiş'te saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu
Ödemiş'te saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu
Ödemiş'te saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu
Ödemiş'te saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu
Ödemiş'te saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu
Ödemiş'te saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu
Ödemiş'te saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu
Ödemiş'te saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu
Ödemiş'te saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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