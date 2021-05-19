Ödemiş'te saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri İstiklal Marşı okunması İZMİR - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tüm yurtta aynı anda 19.19'da İstiklal Marşı okundu.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri
İstiklal Marşı okunması İZMİR - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tüm yurtta aynı anda 19.19'da İstiklal Marşı okundu.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde Ödemiş spor kapalı spor salonunda, çeşitli farklı branşlarda idman için salona gelen sporcular, saat 19.19'da idmanı bırakarak İstiklal Marşı okudular.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp