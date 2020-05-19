Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu
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Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu

Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında saatler 19.19'u gösterdiğinde, vatandaşlar evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı okudu.

Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu
19.05.2020 21:01 | Son Güncelleme: 19.05.2020 21:01

Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında saatler 19.19'u gösterdiğinde, vatandaşlar evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı okudu.

Yeni tip koronovirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alanlarda kutlanamayan 19 Mayıs coşkusu evlerin balkonlarına taşındı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saatler 19.19'u gösterdiğinde İstiklal Marşı okundu. Çevreki binalarda oturanların yanı sıra kent genelinde vatandaşlar aynı saatte evlerinin balkon ve pencelerine astığı Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı okudu.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından saat 19.19'da Zafer Stadyumu'nda İstiklal Marşı okundu.

Sahada antrenörlerce, "Türk Bayrağı" ile "Mustafa Kemal Atatürk" posterinin çevresinde geçmişteki Türk Devletlerinin bayraklarından oluşturulan kareografi dikkati çekti.

Afyonkarahisar Belediyesi de aynı saatte belediye binasındaki hoparlörlerden İstiklal Marşı'nı okudu. Kent genelinde de ev ve apartmanlardan Türk bayraklarıyla balkonlara çıkan vatandaşlar İstiklal Marşı'na eşlik etti.

Aksaray

Aksaray'da vatandaşlar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19.19'da okunan İstiklal Marşı'na evlerinin balkon ve pencerelerine astığı Türk bayraklarıyla eşlik etti.

Karaman

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Karaman'a gelerek Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Hatuniye Öğrenci Yurdu'nda karantinada kalan 288 kişi, yurdun pencerelerinden saat 19.19'da ay yıldızlı bayraklar eşliğinde İstiklal Marşı'nı okudu.

Vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı'na eşlik etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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