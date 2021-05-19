Saat 19.19'da hep birlikte İstiklal Marşı okundu
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Saat 19.19'da hep birlikte İstiklal Marşı okundu

Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel

9 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü etkinlikleri Kutlamalara katılan vatandaşlar İstiklal Marşı'nın okunması KAYSERİ - Kayseri'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından Talas ilçesinde etkinlik düzenlendi.

9 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü etkinlikleri

Kutlamalara katılan vatandaşlar

İstiklal Marşı'nın okunması KAYSERİ - Kayseri'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından Talas ilçesinde etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında saat 19.19'da İstiklal Marşı okunurken, vatandaşlarda Türk bayraklarıyla marşa eşlik etti.

Saat 19.19'da hep birlikte İstiklal Marşı okundu
Saat 19.19'da hep birlikte İstiklal Marşı okundu
Saat 19.19'da hep birlikte İstiklal Marşı okundu
Saat 19.19'da hep birlikte İstiklal Marşı okundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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