Saat 19.19'da hep birlikte İstiklal Marşı okundu

9 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü etkinlikleri Kutlamalara katılan vatandaşlar İstiklal Marşı'nın okunması KAYSERİ - Kayseri'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından Talas ilçesinde etkinlik düzenlendi.