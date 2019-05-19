Saat 19: 19'da 1919 Öğrenci Birlikte "Atabarı" Oynadı

Marmaris'te "Marmaris Gençliği Atabarı Oynuyor" etkinliği düzenlendi. Etkinlikte saat 19: 19'da, 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda 1919 öğrenci Artvin yöresine ait 'Atabarı' halk oyununu oynadı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl dönümünde, saat 19.19'da 81 il ve 19 ülkede eş zamanlı olarak 'Dünya Atabarı Oynuyor' projesi gerçekleştirildi. Proje kapsamında Marmaris Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, "Marmaris Gençliği Atabarı Oynuyor" etkinliği düzenlendi. Etkinlikte saat 19: 19'da, 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda 1919 öğrenci Artvin yöresine ait 'Atabarı' halk oyununu oynadı. Bin 919 öğrenci ile birlikte yaklaşık 6 bin kişi etkinliğe katıldı. Etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. - MUĞLA

Kaynak: İHA