Saat 18:00'da ne olacak? Bakan Fahrettin Koca'nın saat 6'daki açıklaması nedir? Fahrettin Koca 9 Eylül saat 18:00'da ne dedi, açıklaması ne?

Son dakika gelen haberlere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım." açıklamasında bulundu. Bunun ardından vatandaşlar Saat 18:00'da ne olacak? Bakan Fahrettin Koca'nın saat 6'daki açıklaması nedir? Fahrettin Koca 9 Eylül saat 6'da ne dedi? merak etti. Peki, Fahrettin Koca'nın açıklaması ne olacak? Fahrettin Koca saat 6'daki açıklaması nedir? Saat 18:00 'da ne açıklanacak? İşte detaylar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu. Bugünün 'simge bir gün' olduğunu belirten Koca, saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağını duyurdu. Bunun akabinde vatandaşlar Bakan Fahrettin Koca'nın saat 6'daki açıklaması nedir? Fahrettin Koca 9 Eylül saat 6'da ne açıklayacak? merak etti.

9 EYLÜL PERŞEMBE SAAT 18:00 'DA NE OLACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu. Bugünün 'simge bir gün' olduğunu belirten Koca, saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden sıklıkla aşı ve tedbirler konusunda uyarılarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sıra dışı bir paylaşım geldi.

FAHRETTİN KOCA'NIN AÇIKLAMASI NEDİR?

Bakan Koca Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda bugün saat 18.00'de rutinin dışına çıkarak bir konuşma yapacağını söyledi. Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Fahrettin Koca'nın Twitter paylaşımı şöyle: Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

"Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün! 18:00'DA, rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım. Gündeminizdeki konular, başlıklarımız arasında. 18:00'da buluşmak üzere."

Buna göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün 9 Eylül Perşembe 2021 saat 18:00 'da bir açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizde ekleyeceğiz.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 308 bin 437 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 914 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 103 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,60, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 63,31 olarak gerçekleşti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 99 milyon 582 bin 607'ye yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 753 bin 961 doz aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Kilis, Amasya, Yalova, Aydın, Kırklareli ve Balıkesir olarak açıklandı. En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Batman, Muş, Bingöl, Bayburt, Siirt ve Bitlis olarak sıralandı.