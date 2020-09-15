Saat 16.58'de yayımlanan "ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 586 artarak 198...
Saat 16.58'de yayımlanan "ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 586 artarak 198 bin 148'e yükseldi" şeklindeki 1 kodlu haberimizi iptal ediyoruz.
15.09.2020 17:57 | Son Güncelleme: 15.09.2020 18:00
Saat 16.58'de yayımlanan "ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 586 artarak 198 bin 148'e yükseldi" şeklindeki 1 kodlu haberimizi iptal ediyoruz.
Saygılarımızla.
Kaynak: AA