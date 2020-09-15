Saat 16.58'de yayımlanan "ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 586 artarak 198...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Saat 16.58'de yayımlanan "ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 586 artarak 198...

Saat 16.58'de yayımlanan "ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 586 artarak 198 bin 148'e yükseldi" şeklindeki 1 kodlu haberimizi iptal ediyoruz.

Saat 16.58'de yayımlanan
15.09.2020 17:57 | Son Güncelleme: 15.09.2020 18:00

Saat 16.58'de yayımlanan "ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 586 artarak 198 bin 148'e yükseldi" şeklindeki 1 kodlu haberimizi iptal ediyoruz.

Saygılarımızla.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Deniz Seki Demet Akalın Ozan Çolakoğlu
Spor Erol Bulut Eddie Newton Sergen Yalçın Malcolm Thomas Servet Yardımcı
Daha Fazla Kız Bursa İzmir Türk Lirası
Şu an buradasınız: Saat 16.58'de yayımlanan "ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 586 artarak 198... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.9.2020 18:00:31. #1.14#
title