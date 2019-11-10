Saat 09.05'te hayat durdu

Saat 09.05'te hayat durdu

Adana'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yıl dönümünde saat 09.05'i gösterdiğinde hayat durdu.

10.11.2019 09:42 | Son Güncelleme: 10.11.2019 09:48
Saat 09.05'te hayat durdu

'da Cumhuriyeti'nin kurucusu 'ün vefatının 81. yıl dönümünde saat 09.05'i gösterdiğinde hayat durdu.


10 Kasım'da 09.05'i gösterdiği anda sirenlerin çalmaya başlamasıyla Adana'da da hayat durdu. Şehrin en işlek yerlerinden olan Sular Caddesi ve çevresindeki sokaklarda kim ne iş yapıyorsa bırakıp saygı duruşunda bulundu. Saatler 09.05'i gösterdiğinde sürücüler kontak kapatıp araçtan inerek Ata'ya saygı duruşunda bulundu. Atatürk Parkı'nda ise Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kamu kurum müdürleri, asker ve polislerin katılımıyla Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programı düzenlendi. - ADANA

Kaynak: İHA
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