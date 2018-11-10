Saat 09.05'te D-100'de Saygı Duruşu

ULU önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 80'inci yıldönümünde saat 09.05'i gösterdiğinde, D-100'deki araç sürücüleri dururken, bazıları araçtan çıkarak saygı duruşunda bulundu.

İstanbul trafiğinin en yoğun olduğu noktalardan Avcılar'daki metrobüs durağının olduğu kesimde sirenlerin çalması ile birlikte sürücüler hemen frene basarak durdu. Bazı sürücüler sirenlere kornaları ile eşlik etti. Bir kamyon şoförü aracı çapraz park ettikten sonra inerek yolda diğer bazı sürücüler gibi saygı duruşunda bulundu.

Metrobüsün yoğun olduğu bu kesimdeki yolcular da üst geçitlerde, merdivenlerde iki dakika süre ile saygı duruşunda bulundu.

- İstanbul