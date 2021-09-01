Saat 04.34'deki flaş haberimizdeki "Masa Tenisi Kadın Milli Takımı (Sınıf 9-10) yarı finale çıkarak madalya kazanmayı garantiledi" ifadesi sehven...
2020 Paralimpik Oyunları'nda Merve Cansu Demir ve Neslihan Kavas'tan oluşan Masa Tenisi Kadın Milli Takımı (Sınıf 9-10), Brezilya'ya yenilerek madalya şansını kaybetti.
2020 Paralimpik Oyunları'nda Merve Cansu Demir ve Neslihan Kavas'tan oluşan Masa Tenisi Kadın Milli Takımı (Sınıf 9-10), Brezilya'ya yenilerek madalya şansını kaybetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki