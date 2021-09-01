Saat 04.34'deki flaş haberimizdeki "Masa Tenisi Kadın Milli Takımı (Sınıf 9-10) yarı finale çıkarak madalya kazanmayı garantiledi" ifadesi sehven...
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Saat 04.34'deki flaş haberimizdeki "Masa Tenisi Kadın Milli Takımı (Sınıf 9-10) yarı finale çıkarak madalya kazanmayı garantiledi" ifadesi sehven...

Saat 04.34'deki flaş haberimizdeki 'Masa Tenisi Kadın Milli Takımı (Sınıf 9-10) yarı finale çıkarak madalya kazanmayı garantiledi' ifadesi sehven...
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Paralimpik Oyunları'nda Merve Cansu Demir ve Neslihan Kavas'tan oluşan Masa Tenisi Kadın Milli Takımı (Sınıf 9-10), Brezilya'ya yenilerek madalya şansını kaybetti.

2020 Paralimpik Oyunları'nda Merve Cansu Demir ve Neslihan Kavas'tan oluşan Masa Tenisi Kadın Milli Takımı (Sınıf 9-10), Brezilya'ya yenilerek madalya şansını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

2020 Paralimpik Oyunları'nda Merve Cansu Demir ve Neslihan Kavas'tan oluşan Masa Tenisi Kadın Milli Takımı (Sınıf 9-10), yarı finale çıkarak madalya...
2020 Paralimpik Oyunları'nda Merve Cansu Demir ve Neslihan Kavas'tan oluşan Masa Tenisi Kadın Milli Takımı (Sınıf 9-10), yarı finale çıkarak madalya...
Son dakika haberi | A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Son dakika haberi | A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.
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Saat 04.34'deki flaş haberimizdeki "Masa Tenisi Kadın Milli Takımı (Sınıf 9-10) yarı finale çıkarak madalya kazanmayı garantiledi" ifadesi sehven... - Haberler Spor
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