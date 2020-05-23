Saanen keçisine talep arttı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Saanen keçisine talep arttı

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde besici Hüseyin Yılmaz (56), 27 yıl önce başlattığı 2 Saanen ırkı keçi ile kıl keçilerinde başlattığı melezleme çalışmalarında 120 keçiye ulaştı.

Saanen keçisine talep arttı
23.05.2020 16:58 | Son Güncelleme: 23.05.2020 16:58

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde besici Hüseyin Yılmaz (56), 27 yıl önce başlattığı 2 Saanen ırkı keçi ile kıl keçilerinde başlattığı melezleme çalışmalarında 120 keçiye ulaştı. Yılmaz'ın 2 litre süt veren kara keçileri, 4 kilo süt verir hale getirdi. Yılmaz, bugüne kadar yurdun değişik yörelerine binin üzerinde damızlık satışı yaptığını belirtti.

Burhaniye ilçe merkezine 9 kilometre mesafedeki kırsal Dutluca Mahallesi'nde çocukluğundan beri keçi yetiştiriciliği yapan 3 çocuk babası Hüseyin Yılmaz, 1993 yılında Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden temin ettiği Saanen ırkı 2 tekeyle elindeki kıl keçilerinde başlattığı melezleme çalışmalarından 120 keçiye ulaştı. Kara keçilerden günlük 1,5- 2 litre süt alan yılmaz ürettiği keçilerden ise günlük 3,3- 4 litre süt almaya başladı. Geçen yıla kadar 2.6 lira olan keçi sütü fiyatı bu yıl 3,7 liraya çıkarken, geçen yıl bin 500 ile 2 bin lira arasında alıcı bulan Saanen keçileri bu yıl 2 bin 500 ile 3  bin liraya satılmaya başladı.Saanen keçileri herkese tavsiye eden Hüseyin Yılmaz, 'Ben bu keçiciliği 27 seneden beri yapıyorum. Bizim ilk keçilerimiz kara keçiydi. Kara keçilerle Saanenleri melezleme yaptım. Şu an çok iyi sonuçlar aldım. Yani randımanı çok yüksek. Bir de ben bu hayvanlardan dışarı çok sayıda damızlık sattım. Bu seneye kadar belki bin tane filan hayvan vermişimdir. Tokat'tan, Bolu'ya ve İzmir'e kadar yurdun değişik yörelerine satış yaptım. Bu hayvanlar çok iyi. Süt verimi çok yüksek. Bu sene bu hayvanlara çok talep var. Şimdi tanesi 2 bin 500- 3 bin liraya kadar satılıyor. Bunları çok arayan var. Bu sene süt fiyatları da iyi. Şu anda sütün litresi 3,7 lira. Bu hayvanları herkese tavsiye ederim. Bu işi yapabilen herkes yapsın. Çok bereketli bir hayvan. Bizim evimize bereket getirdi' dedi.

Hüseyin Yılmaz'ın oğlu Hasan Hüseyin Yılmaz ise, 'Ben bir genç girişimci olarak bu ırkı herkese tavsiye ediyorum. Bu hayvanlar, ailemize bereket ve sevgi getirdi. Şu anda neyimiz varsa bunların sayesinde oldu. Herkese tavsiye ederim' diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü Haber
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü
AK Partili kadın kolları başkanının 'Kızmayın sakın' diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu Haber
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Isparta'da bir vatandaş, tartışığı anne ve babasını öldürüp polise teslim oldu Haber
Isparta'da bir vatandaş, tartışığı anne ve babasını öldürüp polise teslim oldu
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 35'e yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 35'e yükseldi
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum Haber
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti Haber
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Sadi Tekelioğlu'ndan yıllar sonra gelen Ekrem İmamoğlu itirafı: Takıma almadım, gitti belediye başkanı oldu
Sadi Tekelioğlu'ndan yıllar sonra gelen Ekrem İmamoğlu itirafı: Takıma almadım, gitti belediye başkanı oldu
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
'Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim' diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
"Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler
Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme kapattı
Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme...
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Öldürdüğü annesinin kanıyla dolaba yazı yazan üniversite öğrencisi: Geceleri uyuyamıyorum
Öldürdüğü annesinin kanıyla dolaba yazı yazan üniversite öğrencisi: Geceleri uyuyamıyorum
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İsteyen evinde bayram ya da kuşluk namazı kılsın
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İsteyen evinde bayram ya da kuşluk namazı kılsın
ABD, Rusya ile krizine neden olan Açık Semalar Anlaşması'ndan resmen çekildi
ABD, Rusya ile krizine neden olan Açık Semalar Anlaşması'ndan resmen çekildi
Günlük burç yorumları 23 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 23 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, camilerle ilgili 81 il valiliğine 19 maddelik genelge gönderdi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, camilerle ilgili 81 il valiliğine 19 maddelik genelge gönderdi
Ticaret Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı market ve pazar yeri denetimi başlattı
Ticaret Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı market ve pazar yeri denetimi başlattı
Son Dakika: Türkiye'de 22 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 952 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 22 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 952 yeni vaka tespit edildi
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Çocukların ağlaması anne babayı ele verdi! Yasağa rağmen market gezisi cezayla bitti
Çocukların ağlaması anne babayı ele verdi! Yasağa rağmen market gezisi cezayla bitti
Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek
Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek
Bıçaklı saldırıda Mesut Özil'in hayatını kurtaran Sead Kolasinac'ın eşi, İngiltere'ye tabanca sokarken gözaltına alındı
Bıçaklı saldırıda Mesut Özil'in hayatını kurtaran Sead Kolasinac'ın eşi, İngiltere'ye tabanca sokarken gözaltına...
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız
8 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen mahallede karantina kalktı, Ordu'da karantina uygulanan mahalle kalmadı
8 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen mahallede karantina kalktı, Ordu'da karantina uygulanan mahalle kalmadı
Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırma, koronaya iyi geldiği düşünülen sıtma ilaçlarının ölüm riskini artırdığını ortaya koydu
Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırma, koronaya iyi geldiği düşünülen sıtma ilaçlarının ölüm riskini...
Baba gibi baba! Türkiye şampiyonu olmasını istediği oğlu için özel düzenek kurdu
Baba gibi baba! Türkiye şampiyonu olmasını istediği oğlu için özel düzenek kurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Varank Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hazal Kaya Hande Ataizi Ersin Korkut Perihan Savaş
Spor Neymar İlhan Cavcav Lionel Messi Kenan Sofuoğlu Michael Jordan
Daha Fazla Silah Bayram Ak Parti Galatasaray
Şu an buradasınız: Saanen keçisine talep arttı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.5.2020 17:02:07. #1.15#
title