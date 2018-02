Saakaşvili Taraftarlarından Miting

Gürcistan eski cumhurbaşkanı ve Ukrayna'da muhalefetteki Yeni Güçler Hareketii adlı partinin başkanı Mihail Saakaşvili'nin Ukrayna'dan sınırdışı edilmesinin ardından taraftarları, başkent Kiev'de geniş çok geniş katılımlı bir yürüyüş ve miting düzenledi. Mitingde, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko istifaya çağrıldı. Yine Ukrayna'nın farklı şehirlerinde Saakaşvili'nin hareketine bağlı binlerce kişi, gösteriler düzenleyerek Ukrayna yönetimini protesto etti.

Kiev'de düzenlenen yürüyüşe ve mitinge katılanların sayısı onbini geçerken mitinge, Saakaşvili'nin Kiev'de bulunduğu dönemki mitinglerden daha geniş katılım oldu.

Mitingde Saakaşvili'nin kurucusu olduğu Yeni Güçler Hareketi'nin yöneticileri, Ukrayna'da yolsuzluklarla özdeşleştirilen eski cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç'in Rusya'ya kaçmasından bu yana dört yılın geçtiğini, fakat ihtilalle iktidara gelenlerin herkesi kandırdığını, eski rejim döneminde işlenen suçlara ilişkin hiçbir ciddi incelemenin yapılmadığını, buna karşılık ihtilalden sonra cumhurbaşkanı olan Petro Poroşenko'nun ülkede her alanda kendi iktidarını sağlamlaştırdığını ve zenginleşme yoluna gittiğini söylediler. Poroşenko'nun yönetimine karşı bir kurtuluş komitesi kurduklarını açıklayan konuşmacılar, bu komitenin ülkenin her tarafında örgütleneceğini ve öncelikli hedeflerinin, cumhurbaşkanının görevden alınması için imza toplamak olacağını belirttiler.

