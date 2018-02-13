Saakaşvili: "Polonya'dan Siyasi Sığınma İstemeyeceğim"

Önceki akşam Ukrayna'nın Polonya'ya sınır dışı ettiği Gürcistan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili Polonya'dan siyasi sığınma talebinde bulunmayacağını söyledi. Saakaşvili, "Polonya'yı seviyorum ancak Gürcistan ve Ukrayna'da savaşıyorum, sonuna kadar savaşmaya devam edeceğim" dedi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gözaltına alındıktan sonra geri kabul anlaşması kapsamında Polonya'ya yollanan Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı, eski Odesa Valisi, "Yeni Güçler Hareketi" lideri Mihail Saakaşvili, Varşova'da medyaya açıklamalarda bulundu. Dün akşam üzeri Varşova Okecie Havaalanı'na indikten sonra Polonya Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüştüğünü belirten Saakaşvili, Gürcistan'a iadesinin söz konusu olmadığını, şu anda Polonya polisinin koruması altında bulunduğunu ifade etti. Polonya makamlarından siyasi sığınma istemeyeceğini belirten Saakaşvili, Ukrayna tarafında yaşananların bütünüyle skandal olduğunu, kendisinin yasa dışı bir şekilde kaçırıldığını söyledi. Polonya tarafının kendisini çok iyi karşıladığını ifade eden eski Cumhurbaşkanı, "Polonyalılar çok iyi, onlara minnettarım. Polonya'yı seviyorum ama Gürcistan ve Ukrayna'da savaşıyorum, sonuna kadar da savaşacağım" dedi.

Saakaşvili, basın mensuplarının Gürcistan'a iade edilme ihtimali sorusuna ise "Güldürmeyin beni, Gürcistan makamları benden şeytanın kutsanmış sudan korktuğu gibi korkuyorlar. En başından beri söyledim. Eğer beni Gürcistan'a iade edecek olsalardı, bunu dün yaparlardı. Aynı şekilde Gürcistan'ın da Ukrayna'nın da bana yöneltebilecekleri hiçbir ciddi suçlama yok" şeklinde yanıt verdi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'nun yolsuzluklarını ortaya koyduğu için kendisini etkisiz hale getirmek istediğini ileri süren Mihail Saakaşvili, Avrupa Birliği'nin, her şeyden önce Alman Şansölyesi Angela Merkel'in Ukrayna hususunda harekete geçmemesi durumunda ülkenin parçalanacağı iddiasında bulundu.

Dün Ukrayna Gümrük Muhafaza görevlilerince düzenlenen operasyonla Kiev'de bir Gürcü restoranında gözaltına alınan Saakaşvili gözaltı sonrası yaşananları ise şu şekilde anlattı: "Beni bir minibüse koyup helikoptere götürdüler. Bir süre helikopterle Kiev üzerinde dolandıktan sonra Borispol Havaalanı'na indik, orada kollarımı ters çevirmek suretiyle zor kullanarak beni Varşova uçağına bindirdiler"

Saakaşvili Ukrayna makamlarınca kendisine yapılan muamelemin Cumhurbaşkanı Poroşenko'nun uç derecede zayıflığı ve aptallığını gösterdiğini ileri sürdü. - VARŞOVA