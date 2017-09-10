Saakaşvili'nin Ukrayna'ya Girişine Engel
Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun imzası ile geçtiğimiz ay Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin Ukrayna'ya girişi engellendi.
Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun imzası ile geçtiğimiz ay Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin Ukrayna'ya girişi engellendi.
Saakaşvili, Ukrayna'ya Polonya'nın Przemysl şehrinden Kiev treniyle gidiyordu. Fakat yetkililer, Saakaşvili'nin treni terk etmeden yola devam edilemeyeceğini bildirdi. Bu durum karşısında trenden inen Saakaşvili Kiev'e otobüsle gideceğini açıkladı. Trende Ukrayna eski Başbakanı Yuliya Timoşenko'da Saakaşvili'ye destek için hazır bulunuyordu.
Sakkaşvili trende yaptığı açıklamada: "Sovyetler Biriliği karşıt görüşlü muhaliflere nasıl davrandıysa aynısını yapıyorlar. Herhangi bir muhalif yurt dışına çıkar çıkmaz vatandaşlıktan çıkarırlardı. Devlet Başkanı Poroşenko Sovyet zamanındaki KGB örgütü gibi hareket etti. Artık Sovyet zamanında yaşamıyoruz ve hukuk ve kuralları olan bir ülkemiz var." dedi.
Gürcistan'da hakkında tutuklama kararı bulunan Saakaşvili'ye Poroşenko Mayıs 2015'te Ukrayna vatandaşlığı vermişti. Saakaşvili, Odessa Valiliği görevine atanmış ama 2016'da bu görevden istifa etmişti. Yeni Güçler Hareketi Partisini kurarak muhalefette yer almıştı.
Öte yandan Mihail Saakaşvili'nin Yeni Güçleri Hareketi Partisi üyeleri, liderlerini Ukrayna sınırında karşılamak için toplandı. Krakovets sınır kontrol noktasının yakınında bir çadır kampı kuran destekçilere Ukrayna meclisinden bazı milletvekilleri de katıldı.
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Tags: Polonya Ukrayna Snırlar Mihail Saakaşvili Polis Petro Poroşenko Gepost: 10 september 2017