Saakaşvili'nin Sığınmacılık Başvurusu Reddedildi
Gürcistan'da iki dönem Cumhurbaşkanlığı yaptıktan sonra Gürcistan'ın yeni yönetiminin hakkında soruşturma başlattığı Mihail Saakaşvili'nin Ukrayna'ya yaptığı siyasi sığınmacılık başvurusu, Kiev İdari Temyiz Mahkemesi tarafından reddedildi.
Gürcistan'da iki dönem Cumhurbaşkanlığı yaptıktan sonra Gürcistan'ın yeni yönetiminin hakkında soruşturma başlattığı Mihail Saakaşvili'nin Ukrayna'ya yaptığı siyasi sığınmacılık başvurusu, Kiev İdari Temyiz Mahkemesi tarafından reddedildi.
Kaynak: Dunya.com