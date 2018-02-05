Saakaşvili'nin Sığınmacılık Başvurusu Reddedildi

Gürcistan'da iki dönem Cumhurbaşkanlığı yaptıktan sonra Gürcistan'ın yeni yönetiminin hakkında soruşturma başlattığı Mihail Saakaşvili'nin Ukrayna'ya yaptığı siyasi sığınmacılık başvurusu, Kiev İdari Temyiz Mahkemesi tarafından reddedildi.

Saakaşvili'nin Sığınmacılık Başvurusu Reddedildi

Gürcistan'da iki dönem Cumhurbaşkanlığı yaptıktan sonra Gürcistan'ın yeni yönetiminin hakkında soruşturma başlattığı Mihail Saakaşvili'nin Ukrayna'ya yaptığı siyasi sığınmacılık başvurusu, Kiev İdari Temyiz Mahkemesi tarafından reddedildi.

Kaynak: Dunya.com

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