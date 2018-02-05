Saakaşvili'nin Sığınmacılık Başvurusu Reddedildi

Gürcistan'da iki dönem Cumhurbaşkanlığı yaptıktan sonra Gürcistan'ın yeni yönetiminin hakkında soruşturma başlattığı Mihail Saakaşvili'nin Ukrayna'ya yaptığı siyasi sığınmacılık başvurusu, Kiev İdari Temyiz Mahkemesi tarafından reddedildi.