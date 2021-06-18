Saadettin Özbir kimdir? Saadettin Özbir'e ne oldu, nerede?

Saadettin Özbir bulundu mu? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Sakarya'da kaybolan Saadettin Özbir bulundu mu? Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Saadettin Özbir konusu ele alınıyor. Saadettin Özbir'e ne oldu, bulundu mu? Saadettin Özbir nerede? Saadettin Özbir kimdir?