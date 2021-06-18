Saadettin Özbir kimdir? Saadettin Özbir'e ne oldu, nerede?
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Saadettin Özbir kimdir? Saadettin Özbir'e ne oldu, nerede?

Saadettin Özbir kimdir? Saadettin Özbir'e ne oldu, nerede?
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Saadettin Özbir bulundu mu? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Sakarya'da kaybolan Saadettin Özbir bulundu mu? Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Saadettin Özbir konusu ele alınıyor. Saadettin Özbir'e ne oldu, bulundu mu? Saadettin Özbir nerede? Saadettin Özbir kimdir?

Saadettin Özbir nedir? Saadettin Özbir'e ne oldu, bulundu mu? Saadettin Özbir nerede? Saadettin Özbir kimdir? sorularının yanıtları merak ediliyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

SAADETTİN ÖZBİR KİMDİR?

3 yıl önce Ulviye Özbir ile hayatını birleştiren Saadettin Özbir, 57 yaşında.

Eşinin Sabiha Gökçen Havaalanına bıraktığı iddia ettiği 57 yaşındaki Saadettin Özbir 24 gündür kayıp.

Türk vatandaşı olan Saadettin Özbir'in Almanya oturumu bittiği için Almanya'ya gidebileceği de değerlendirilmekte. Ancak yeğeni durumu şüpheli buluyor.

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