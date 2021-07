Saadettin Erbil kimdir? Saadettin Erbil kaç yaşındaydı, nereli? Saadettin Erbil biyografisi!

SAADETTİN ERBİL KİMDİR?

Saadettin Erbil (d. 6 Mart 1925, İstanbul - ö. 16 Kasım 1997, İstanbul) Türk tiyatro ve sinema oyuncusu ve seslendirme sanatçısıdır.

Oyuncu ve şovmen Mehmet Ali Erbil'in babası olan Sadettin Erbil, çok sayıda filmde oynadı ve seslendirme yaptı. 16 Kasım 1997'de İstanbul'da beyin kanaması sonucu öldü, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Raşit Rıza, Sadi Tek, Muhsin Sabahattin, Cemal Şakir, Dormen, Çığır Sahne, Küçük Sahne, Ses Tiyatrosu ve Anadolu'da birçok tuluat sahnelerinde oynadı. "Doktorun Hatırası", "Yayla Kartalı", "Casuslar" gibi birçok oyunlarda başrol oynadı.

Tiyatronun yanı sıra sinema oyunculuğu da yaptı. Türk sinemasının en çok aranılan yüzlerinden oldu. Sanatçının Okan, Mustafa, Mehmet Ali ve Yeşim adında dört çocuğu oldu.

FİLMOGRAFİSİ

• 1995 Bay E

• 1994 Hangimiz Eşek

• 1994 Zapping Ailesi

• 1989 Kavgamız -Müslüm Dayi (seslendirme)

• 1989 Namusun Bedeli -Hikmet (seslendirme)

• 1988 Aptal Aşık -Faruk Bey (seslendirme)

• 1988 Oruç Reis -Oruç Reis (seslendirme)

• 1987 Dişi Kurt (seslendirme)

• 1987 Dört Hergele -Kivircik Erol (seslendirme)

• 1987 Sultan -Ethem Aga (seslendirme)

• 1987 Vurmayin -Ömer (seslendirme)

• 1986 Tarzan Rıfkı -Abdullah

• 1986 Duvardaki kan -Bogos Nubar Pasa

• 1986 Ölüm avcisi (seslendirme)

• 1986 Ölüm Yolu -Haydar (seslendirme)

• 1985 Sendul Saban (seslendirme)

• 1985 Suçlu gençlik -Sedat Ilgaz (seslendirme)

• 1985 Boynu bükükler -Arap Salih (seslendirme)

• 1985 Mahkûm-Cemil (seslendirme)

• 1985 Paramparça -Sabri (seslendirme)

• 1984 Alev Alev -Mahmut (seslendirme)

• 1984 Ortadirek Şaban

• 1984 Dil yarası -Bilal (seslendirme)

• 1984 Geçim otobüsü -Satilmis Haci Emmi (seslendirme)

• 1984 Yangin -Bekir (seslendirme)

• 1983 Kahir -Hayri (seslendirme)

• 1983 Şekerpare -Nazir (seslendirme)

• 1983 Dogarken öldüm -Osman (seslendirme)

• 1981 Unutulmayanlar -Ekrem (seslendirme)

• 1981 Kader arkadaşi -Hasan (seslendirme)

• 1980 Beddua -Bülent'in Babasi/Hamza (seslendirme)

• 1979 Dokunmayin Şabanıma -Hulusi Bey (seslendirme)

• 1979 Rezil -Hasim (seslendirme)

• 1979 Canin isterse -Kazanova Oktay (seslendirme)

• 1979 Ateşli kiz -Metin (seslendirme)

• 1979 Canikom -Selim (seslendirme)

• 1979 Gazeteci -Kemal Sahin (seslendirme)

• 1979 Öttür kusu Ömer -Dedektif (seslendirme)

• 1979 Püsküllü bela -Orhan Gün (seslendirme)

• 1979 Sev beni -Ali (seslendirme)

• 1979 Üç Tatlı Bela -Atmaca Ahmet (seslendirme)

• 1979 Yusuf ile Kenan

• 1979 Yuvasız kuşlar -Hilmi (seslendirme)

• 1978 Son Şabah -Kazim (seslendirme)

• 1978 Lekeli Melek -Yusuf Kaptan (seslendirme)

• 1978 Düzen -Kara Haydar (seslendirme)

• 1978 Benim gibi sevenler -Cemil Dayi (seslendirme)

• 1978 Dilek taşı -Serif (seslendirme)

• 1978 Ana Ocağı - Kamil Bey (seslendirme)

• 1978 Batan güneş -Sait (seslendirme)

• 1978 Vahşi Gelin (film, 1978) -Temel Gürsu (seslendirme)

• 1977 Baskın - Komiser Sahin Atak (seslendirme)

• 1977 Sevgili Dayım -Riza (seslendirme)

• 1977 Yuvanin bekçileri -Enver (seslendirme)

• 1977 The Three Superboys in the Snow -Cin Ali (seslendirme)

• 1977 Arabacinin aski -Zühtü (seslendirme)

• 1977 Çesme -Ceylan'in Babasi (seslendirme)

• 1977 Selâm dostum -Kemal (seslendirme)

• 1977 Baba Ocağı -Müslüm (seslendirme)

• 1976 Biktim her gün ölmekten (seslendirme)

• 1976 Darbe (film, 1976)İki Arkadaş -Arap Kemal (seslendirme)

• 1976 Tepedeki ev -Kasim (seslendirme)

• 1976 Kadihan (seslendirme)

• 1976 Korkunç süphe -Komiser Orhan (seslendirme)

• 1976 Lüküs hayat (seslendirme)

• 1976 Şoför -Osman (seslendirme)

• 1975 Öpme Sev -Behçet (seslendirme)

• 1975 Babacan - Tufan (seslendirme)

• 1975 Babanin Oğlu - Cemil Topuzoğlu (seslendirme)

• 1975 Çin isi -Berber Ali (seslendirme)

• 1975 Halime'nin kızları (seslendirme)

• 1975 Hizlim benim -Dursun (seslendirme)

• 1974 Civanim -Doktor Murat (seslendirme)

• 1974 Komando Behçet -Panter (seslendirme)

• 1974 Evet mi? Hayir mi? -Recep (seslendirme)

• 1974 Fedai -Atif'in Adami (seslendirme)

• 1974 Gaddar -Doktor Kemal (seslendirme)

• 1974 Kalles -Komiser Reha (seslendirme)

• 1974 Belalılar (film, 1974)

• 1973 Ben böyle dogdum -Kemal (seslendirme)

• 1973 Güllü Geliyor Güllü -Sürmeneli

• 1973 Topal (seslendirme)

• 1973 Yedi Evlat İki Damat -Emrullah (seslendirme)

• 1973 Zalim -Fabrikatör Bilal Bey (seslendirme)

• 1973 Bataklik bülbülü -Gazino Patronu (seslendirme)

• 1973 Bitirim Kardeşler -Veli (seslendirme)

• 1973 Sehvet kurbani -Sait (seslendirme)

• 1973 Bitirimler Sosyetede -Veli (seslendirme)

• 1973 Dügün -Cabbar (seslendirme)

• 1973 Kirik hayat -Tarik (seslendirme)

• 1972 Aci zafer -Bekir (seslendirme)

• 1972 Baskın -Koca Yusuf (seslendirme)

• 1972 Behçet Cezayir'de

• 1972 Mahkûm -Kemal Erkan (seslendirme)

• 1972 Süreyya -Hakki (seslendirme)

• 1972 Çöl Kartalı -Seyit Idris (seslendirme)

• 1972 Ölüme köprü -Murat (seslendirme)

• 1972 Delioğlan -Kurt (seslendirme)

• 1972 İblis -Zühtü Aga (seslendirme)

• 1972 Kallesler -Selim (seslendirme)

• 1972 Kozalı gelin -Erol (seslendirme)

• 1971 Bir teselli ver -Kadir (seslendirme)

• 1971 Çilgin yenge

• 1971 Feride -Izzet (seslendirme)

• 1971 Kavanoz dipli dünya

• 1971 Kursun Memed -Gary (seslendirme)

• 1971 Satın Alınan Koca - Mahmut Sevki(seslendirme)

• 1971 Yavru ile Kâtip -Ahçi (seslendirme)

• 1970 Cafer Bey -Nurettin (seslendirme)

• 1970 Sevenler ölmez -Osman Bey (seslendirme)

• 1970 Şeytan Kayaları -Tina'nin Abisi (seslendirme)

• 1970 Şoför Nebahat

• 1970 Yemende bir avuç Türk -Yüzbasi Murat (seslendirme)

• 1970 Çeko -Çeko (seslendirme)

• 1970 Altın Tabancalı Ajan -Murat (seslendirme)

• 1970 Demir Yumruk: Devler geliyor -Enver (seslendirme)

• 1969 Atesli çingene -Derbeder Ali (seslendirme)

• 1969 Reyhan -Ekrem (seslendirme)

• 1969 Şahane intikam

• 1969 Hayat Kavgası (seslendirme)

• 1969 Serseri kabadayi (seslendirme)

• 1969 Yaşamak ne güzel şey -Şükrü Güler (seslendirme)

• 1968 Altın avcıları

• 1968 Atlı karınca dönüyor

• 1968 İncili Çavus

• 1968 Kader Ayırsa Bile (seslendirme)

• 1968 Kadın asla unutmaz

• 1968 Kafkas kartalı -Boris (seslendirme)

• 1968 Katip

• 1968 Kuyu (seslendirme)

• 1968 Sus sus kimseler duymasın

• 1967 Alpaslan'ın Fedaisi Alpago -Hasan Sabbah (seslendirme)

• 1967 Demir yumruklu üçler

• 1967 Krallar ölmez

• 1967 Karim beni aldatirsa

• 1966 El kizi

• 1966 Hudutların Kanunu -Aziz (seslendirme)

• 1966 Sonsuz geceler -Feridun (seslendirme)

• 1966 O kadın

• 1966 Boyaci

• 1966 Dalgaci Mahmut

• 1966 Disi düsman -Toni

• 1966 İzmirin kavakları: Çavdarli Murat -Çavdarli Murat (seslendirme)

• 1966 Seni seviyorum

• 1966 Zorba -Zorba Ahmet (seslendirme)

• 1965 Dağların Oğlu -Hamo/Hamit Bey (seslendirme)

• 1965 Haremde Dört Kadın -Rüstü (seslendirme)

• 1965 Hüseyin Baradan çekilin aradan

• 1965 Piskin delikanli

• 1965 Senol Birol gool

• 1965 Yabanci olduk simdi

• 1964 Kral arkadaşım

• 1964 Istikbal

• 1964 Acemi çapkin

• 1964 Anadolu çocugu

• 1964 Avanta Kemal

• 1964 Gel barışalım

• 1964 Halk çocugu

• 1964 Kadın berberi

• 1964 Katilin kizi

• 1963 Badem sekeri

• 1963 Beni Osman Öldürdü (as Saadettin Erbil)

• 1963 Cicican

• 1963 Susuz Yaz -Hasan (seslendirme)

• 1963 Bahriyeli Ahmet

• 1963 Bekarlik sultanliktir

• 1963 Beyaz güvercin

• 1963 Çapraz delikanli

• 1963 Iki gemi yan yana

• 1963 Kadınlar hep aynidir

• 1963 Yarali aslan

• 1962 Aci hayat -Hasan (seslendirme)

• 1962 Üç tekerlekli bisiklet -Yakup Kantarci

• 1962 Erkeklik öldü mü Atif Bey

• 1962 Yavru melek - Cemal/Nazli' nin Kocasi

• 1962 Bülbül yuvasi

• 1962 Aska kinim var

• 1962 Bir gecelik gelin

• 1962 Hayat bazen tatlidir

• 1961 Oğlum

• 1961 Rüzgâr Zehra

• 1961 Mahalleye Gelen Gelin

• 1961 Allah cezani versin Osman Bey

• 1960 Benli Emine

• 1960 Cilali Ibo ve Tophane gülü

• 1960 Denize inen sokak

• 1960 Gece ve gündüz

• 1960 Küçük kahraman

• 1959 Abbas yolcu -Salih

• 1959 Kalpaklilar

• 1959 Sehvet uçurumu

• 1959 Unutulmayan ask

• 1959 Yalnızlar rıhtımı -Kıl Şükrü

• 1959 Ölmeyen ask

• 1958 Ana hasreti

• 1958 Civan Ali

• 1958 Dokuz dagin efesi: Çakici geliyor -Kamali Zeybek

• 1958 Fakirler

• 1958 The Barkeeper's Daughter -Komiser

• 1957 Kahbe kursun

• 1957 Leyla'nin kaderi

• 1957 Öksüz Ayse

• 1957 Lejyon dönüsü -Doktor

• 1956 Papatya

• 1955 Lokum Sultan

• 1955 Tus

• 1954 Bulgar Sadik

• 1954 Findikçi gelin

• 1954 Simal yıldızı

• 1953 Aşk istiraptir

• 1953 Çalsin sazlar, oynasin kizlar

• 1953 Katil -Emniyet Sube Müdürü

• 1952 Destan destan içinde

• 1952 Kanun namina -Komiser

• 1952 Iki kafadar deliler pansiyonunda

• 1950 Onu affettim

• 1947 Yanik kaval

• 1945 On üç kahraman

• 1944 Deniz kizi