Saadet Zincirine Operasyon! Yöneticiler ve Çaycı gözaltında

İnternet üzerinden faaliyet yürüten ve saadet zinciri benzeri yapılanmayla üyelerinden para toplayan İstanbul, Kartal merkezli Detay Maxinet'in yöneticileri düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında şirket sahibi Alper Tetiker'inde bulunduğu belirtildi. Şirket avukatı yaptığı açıklamada "Şirketin çaycısı dahil bir çok kişi gözaltına alındı" dedi.

OPERASYON YAPILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda polis dün 4 Mayıs 2018 sabah saatlerinde İstanbul Kartal'da faaliyet gösteren ve halk arasında detay maxinet olarak bilinen, Detay Telekom San. Ve Tic. Limited Şti. isimli firma yöneticilerine yönelik operasyon yaptı.

Operasyonda gözaltı kararı bulunan yaklaşık 20 Detay Maxinet üst düzey yöneticilerinden 4'ünün daha önce tespit edilen adreste bulunamadığı diğer yöneticilerin gözaltına alındığı belirtildi.

ŞİRKET SAHİBİ DE GÖZALTINDA

Gözaltına alınan yöneticilerin Vatan caddesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğünde bulundukları ve sorgulamalarının bugün başlayacağı ifade edildi. Gözaltına alınan isimler arasında, şirketin sahibi Alper Tetiker de bulunuyor.

AVUKAT AÇIKLAMA YAPTI

Şirket avukatı yaptığı açıklamada "Şirketin çaycısı dahil bir çok kişi gözaltına alındı" dedi. Detay Maxinet Avukatı Harun Şimşek, soruşturma ile ilgili gizlilik kararı verildiğini belirtti. Şimşek, yürütülen soruşturmanın, bakanlık müfettişlerinin hazırladığı rapor olduğunu belirterek, "İfade işlemlerine bugün veya yarın başlanmasını bekliyoruz. İfade işlemleri sonrası müvekkillerimin serbest bırakılmalarını bekliyorum" dedi. Şimşek, gözaltına alınan isimlerin, şirketin sigortalı çalışanları olduğunu kaydetti.

DETAY MAXİNET NEDİR?

Üye sayısı 35'bini aşan Detay Maxinet (Detay Telekom San. Ve Tic. Limited Şti.) üzerinden toplanan paranın tutarı 100 milyon lira olarak ifade ediliyor.

Detaymaxinet yöneticileri yaptığı tanıtımlar ve sunumlara göre, üye olan kişiye öncelikle bir bilgisayar veriyor. Üyeye verilen bilgisayara bir yazılım yükleniyor. Üyenin bilgisayarı açık kaldıkça, Detay Telekom'un çalıştığı şirketlere SEO hizmeti verildiği belirtiliyor.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'de binlerce kişiye, bilgisayarlarını açık bırakarak pazara kazandırmayı vaat eden Detay Maxinet'e yönelik MASAK harekete geçti. MASAK'ın hazırladığı rapor sonrası sulh ceza hâkimliği 26 Mart'ta şirketin hesaplarına bloke koydu. MASAK raporunda, Detay Maxinet'in piramit sistem kullanılarak dolandırıcılık yapmış olabileceğine işaret edildi. Sitenin kapatılması için de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) yazı gönderdi.

BANKA HESAPLARI KAPATILDI

Detay Maxinet'e banka hesaplarına bloke konulmuştu. İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği hesaplara yönelik bloke kararını 26 Mart günü verdi. Hakimlik kararı, MASAK'ın hazırladığı rapora dayanıyor. MASAK, yazısında 'Piramit sistemi kullanılarak dolandırıcılık' yapılmış olabileceğine işaret edildi. (Kaynak: Bölge Gündem Gazetesi)