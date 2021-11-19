'Saadet zinciri' vurgunu: 3 bin 200 mağdur, 60 milyon TL haksız kazanç

İZMİR (DHA) - İZMİR'de önceki gün düzenlenen, 83 kişinin gözaltına alındığı 'saadet zinciri' operasyonunun detayları belli oldu. Polisin çalışmasında, şu ana kadar 3 bin 200 kişinin mağdur edildiği ve dolandırıcıların elde ettiği haksız kazanç miktarının da en az 60 milyon TL olduğu tespit edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, İzmir merkezli 21 ilde 89 şüpheli hakkında, 'saadet zinciri' sistemi kurarak, çok sayıda kişiyi dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri tarafından, sabahın erken saatlerinde şüphelilere yönelik yapılan operasyonlarda 83 kişi gözaltına alındı, 6 şüphelinin da arandığı belirtildi.

Şüphelilerin 'Fons Şirketler Grubu' ismiyle çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 6 şirket kurdukları; İzmir, İstanbul, Antalya gibi şehirlerdeki rezidanslardan kiraladıkları dairelerde şubeler açtıkları ve vatandaşları etkilemek için lüks araçlara bindikleri tespit edildi. Adreslerdeki aramalarda 6 şirkete ait tapular, hizmet protokolleri, banka hesabı hareket dökümleri, tahsilat makbuzları, çok sayıda dijital materyal ile 540 bin TL ele geçirildi. Emniyetteki sorguları devam eden şüphelilerin, ifade işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.